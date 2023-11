Esta tarjeta gráfica barata funciona en cualquier ordenador que tengas y te vale para jugar

Si queremos jugar a los mejores lanzamientos del 2023, probablemente estemos pensando en comprar una nueva tarjeta gráfica; pero muchos usuarios se encuentran pronto con un obstáculo que no pueden superar: la mayoría de las tarjetas están pensadas para ordenadores gaming.

Eso es más problemático de lo que pueda parecer. Para empezar, es una simple cuestión de tamaño: la mayoría de las tarjetas gráficas para jugar no entran en ordenadores pequeños. Los modelos de gama alta tienen disipadores gigantescos por el gran calor que generan, y muchas cajas no están diseñadas para ello, especialmente en lo que respecta a la longitud o el flujo de aire.

Otro obstáculo está en el consumo energético. Muchos ordenadores vienen con fuentes de alimentación con la potencia justa para hacer funcionar los componentes que traen, y nada más; las GPUs modernas consumen mucho y requieren de conectores específicos con la fuente. Como resultado de estos dos problemas, muchos ordenadores premontados, de formato pequeño o de gama baja no pueden actualizarse con una tarjeta gráfica más potente.

La gráfica para cualquier PC

MSI acaba de solucionar la vida de estos jugadores que buscan una actualización barata que les permita seguir jugando con sus ordenadores. Se trata de la GeForce RTX 4060 AERO ITX 8G, un nombre largo como es habitual en el sector, pero que lo dice todo. La parte que nos interesa en este caso es “ITX”, que se refiere a un factor de forma usado en ordenadores pequeños y que no ocupan apenas espacio en comparación con una torre ATX tradicional.

Según MSI el tamaño reducido de esta tarjeta permite que “entre en prácticamente cualquier sistema”, ya que mide sólo 16,7 cm de largo, por lo que no chocará con otros componentes o con la caja; eso sí, sigue usando dos ranuras para no sacrificar la refrigeración, aunque eso no debería ser ya un problema para la mayoría de las cajas y placas base. Según la compañía, es un 40% más pequeña y un 50% más ligera que otras gráficas basadas en el mismo chip; y eso también significa que podemos instalarla en nuestro ordenador sin miedo a que el peso acabe doblando la conexión.

La GeForce RTX 4060 AERO ITX de MSI cabe en casi cualquier ordenador MSI

Hablando del chip, se trata de la misma RTX 4060 con 8 GB de memoria, que ya ha demostrado su valía para jugar a juegos modernos a 1080p; por lo tanto, será suficiente para ejecutar todos los títulos lanzados este año, aunque evidentemente no podemos esperar un rendimiento espectacular, ya que se mantiene la misma frecuencia base de 2460 MHz. Al menos, eso supone que sólo requiere 115 W para funcionar, con un simple conector de ocho pines que debería venir con nuestra fuente de alimentación; también se traducirá en un consumo muy reducido.

Sin embargo, para aquellos jugadores que quieran algo más, MSI también lanzará una versión 'OC' de la misma gráfica, con frecuencia aumentada a los 2490 MHz de serie, y con la posibilidad de subir a hasta 2505 MHz usando el programa de MSI, que debería traducirse en juegos más fluidos.

MSI aún no ha publicado los precios en euros de la GeForce RTX 4060 AERO ITX 8G ni de la versión OC, pero no deberían ser demasiado altos. La generación anterior de esta gráfica se puede encontrar por precios que rondan los 400 euros.

