Google expande la IA generativa en su buscador: ya en español y en 120 nuevos países, pero no llega a España

Casi cada mes el gigante tecnológico está lanzando novedades relacionadas con la inteligencia artificial a su amplio catálogo de productos y servicios. Si ya el mes pasado incluyó dos novedades para su buscador, ahora amplía esta experiencia a un gran número de países y en varios idiomas como el español.

Google está trayendo Search Generative Experience (SGE) a más de 120 nuevos países entre los que se incluyen a México, Brasil, Corea del Sur, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica entre otros tantos (de momento no llega a España). La lista está disponible desde su web. Ahora SGE ofrece soporte a cuatro idiomas nuevos: español, portugués, coreano e indonesio. De esta manera se amplía el soporte actual que solo ha contado con el inglés, hindi y japonés.

De todas maneras, esta nueva expansión de las soluciones de IA generativa para el buscador de Google no se hace de una manera sencilla o intuitiva para el usuario, ya que todavía hay que participar en el programa Search Labs de Google y una vez que uno esté inscrito, solamente se pueden usar estas funciones IA en Chrome desde el escritorio o la app de Google en Android e iOS.

La IA del buscador en español

En relación con la llegada a otros navegadores, Hema Budaraju, directora de producto de SGE, se negó a responder en una entrevista sobre la pregunta si la IA en el buscador de Google estará presente en otros. Dejó caer que en un futuro podría caber tal posibilidad. Por lo que respecta al actual estado de SGE, según recoge The Verge, las pruebas experimentales deberían de terminar en diciembre de este año, pero Google mantiene que de momento están centrados en recoger el feedback necesario para mejorar la experiencia. Es decir, que no han querido entrar en detalles sobre los planes para 2024.

Sundar Pichai, CEO de Google, ya dijo que SGE se convertirá en como la búsqueda funcione normalmente. Y de hecho, Google ha anunciado una serie de novedades para Search Generative Experience o la experiencia de búsqueda generativa:

Nueva opción de solicitar seguimiento que aparece justo en los resultados de búsqueda, lo que ahorra el tener que ir a una conversación separada con SGE. Esta nueva función se desplegará en las próximas semanas en inglés en Estados Unidos.

que aparece justo en los resultados de búsqueda, lo que ahorra el tener que ir a una conversación separada con SGE. Esta nueva función se desplegará en las próximas semanas en inglés en Estados Unidos. Cuando se soliciten traducciones , la búsqueda muestra distintos significados que pueden atribuirse a distintos contextos. Esta funcionalidad se hará disponible para las traducciones de inglés a español dentro de poco en Estados Unidos para desplegarse a otros países.

, la búsqueda muestra distintos significados que pueden atribuirse a distintos contextos. Esta funcionalidad se hará disponible para las traducciones de inglés a español dentro de poco en Estados Unidos para desplegarse a otros países. En los resultados de búsqueda de Search Generative Experience, Google permitirá al usuario solicitar más información sobre ciertos términos usados para temas como la programación y la salud; se añade a otra habilidad anunciada hace poco para mostrar más datos sobre temas como la economía, ciencia o historia. Se desplegará en inglés en Estados Unidos el próximo mes y en el resto de países bien pronto.

Hay otro punto importante, según The Verge, en relación con cómo los resultados de búsqueda, cuando son buenos, contestan a las solicitudes del usuario sin que se necesite hacer clic en las fuentes, lo que es en si un cambio radical y fundamental en el buscador.

SGE en español El Androide libre

Y de hecho, Budaraju no compartió desde su blog ningún tipo de métrica o dato acerca de cómo los resultados de SGE han cambiado los índices de clic desde los resultados de búsqueda a otras fuentes (lo llamado como CTR, una métrica usada en SEO que relaciona clics con impresiones de resultados de búsqueda). Google ya actualizó SGE para mejorar cómo contextualiza enlaces, y es que en este sentido, miles de sitios web en España y otro países 'viven' de índices como este para el posicionamiento en buscadores (cabe recordar que si no estás en el buscador, no existes).

