Google renueva la IA de su buscador: permitirá crear imágenes y te ayudará a escribir cualquier texto

Google lleva un tiempo trabajando en su sistema de búsqueda impulsada por inteligencia artificial. La compañía le ha dado el nombre de SGE, siglas de Search Generative Experiencie, que traducido sería algo así como "experiencia de búsqueda generativa". Ahora, está recibiendo novedades bastante esperadas, aunque aún no podemos probarlas en España.

Una de ellas es un asistente de escritura, el cual puede ayudar a redactar cualquier tipo de texto, eligiendo la duración y el contexto. Por otro parte, también se podrán generar imágenes desde la búsqueda. Este cambio llega justo poco después de que la IA conversacional de Bing también incluya la posibilidad de generar imágenes utilizando Dall-E.

Obviamente, esta tecnología está sujeta a ciertas limitaciones, pero es algo muy positivo que por fin Google se anime a ofrecer esta función a los usuarios. Ya hay varias alternativas disponibles tanto para hacer búsquedas como para crear imágenes, pero es cierto que cuanta más competencia haya, más avances se pueden esperar.

Imágenes generadas por IA

Una de las grandes novedades de Google relacionadas con esta plataforma es la capacidad de generar imágenes. De esta forma, cuando se use la búsqueda de imágenes de Google, pero no se encuentre el resultado deseado, se podrá utilizar, de hecho, Google hará esa sugerencia. Aunque no habrá que esperar a esta situación para poder emplearla.

El modelo de inteligencia artificial de Google, como muestra la compañía en el comunicado, ofrecerá cuatro imágenes distintas para cada descripción que los usuarios escriban en el cuadro de búsqueda. Aquí, también podrá puntuar la adecuación de la imagen generada a la descripción, así como editar esta o, directamente, exportar o copiar la imagen.

IA Generativa de Google El Androide Libre

Cuenta con unas políticas de filtrado estrictas que evitarán el contenido inapropiado, y las imágenes tendrán metadatos que las identifiquen como archivos generados por IA, lo cual ayudará considerablemente a que nadie las haga pasar por fotografías reales o por ilustraciones hechas de forma manual.

La otra función que la compañía ha anunciado es un asistente que ayudará al usuario a escribir. Este es capaz de crear un borrador inicial con las ideas que le explique el usuario, y ahora será posible elegir tanto el tono en el que ha de escribirlo como la duración que debe tener el texto, de forma que el resultado sea justo lo que el usuario necesite. Tanto el texto como las imágenes que se generen utilizando SGE se podrán exportar a Google Docs o a Gmail, por lo que la integración con las apps de la compañía puede dar mucho juego. De momento, esta plataforma de búsqueda de Google solo está disponible en Estados Unidos, aunque recientemente ha llegado a India y Japón.

