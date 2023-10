Disney+ ya avisa en España contra adblockers y cuentas compartidas: ha actualizado sus condiciones de uso

Disney+ no permitirá cuentas compartidas El Androide Libre

El pasado verano Disney+ anunció una subida de precios en España que será efectiva el próximo 1 de noviembre, y justo antes de que eso suceda, la compañía ha actualizado sus condiciones de una manera que pondrá freno a las cuentas compartidas y que trae más cambios importantes.

Se trata de un movimiento estratégico de la compañía, que se asegura de que no haya contradicciones cuando estas nuevas suscripciones estén compatibles. En este caso, algunos de los cambios están dirigidos a dejar las cosas claras con los bloqueadores de anuncios y las cuentas compartidas.

El contrato de suscripción que la compañía ha revelado también incide en otros aspectos, como el uso de la plataforma a través de un servicio de VPN, algo que la compañía también restringe, reservándose el derecho incluso a suspender la cuenta del usuario que lo haga.

No más cuentas compartidas

Disney, al igual que hizo Netflix en su momento, va a añadir una suscripción con anuncios. Para que esta no se vea perjudicada por los usuarios que utilizan algún tipo de adblocker, también se aclara que el usuario debe comprometerse a no utilizar este software. En caso contrario, es posible que la compañía le suspenda la cuenta o bien, dándole un plazo de 30 días, le cambie a una modalidad similar, pero que no incluya publicidad.

Una de las novedades más polémicas es el fin de las cuentas compartidas. En el correo electrónico que Disney+ ha mandado a sus usuarios aclara que no estará permitido compartir la cuenta con personas que residan fuera del hogar, es decir, la residencia personal principal del titular de la cuenta. La compañía aclara que esto tiene carácter general, salvo que algún plan de suscripción en concreto lo permita.

Además de esto, se reservan el derecho a analizar el uso que se le da a la cuenta para determinar si se está cumpliendo el contrato, algo que, casualmente, indica en el apartado de las cuentas compartidas. Disney+ puede restringir, suspender o terminar el acceso a una parte o a todo el catálogo de la plataforma si considera que el usuario ha utilizado el servicio incumpliendo el contrato de suscripción.

En el resto de apartados del contrato, la plataforma también aclara otros aspectos de la utilización de su servicio, como que no se puede usar ningún mecanismo o tecnología, como las VPN, que sea capaz de ocultar o modificar su geolocalización real.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan