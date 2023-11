Adiós a la lista de la compra de Google: así se integra a partir de ahora en Keep

Una de las características de Google como empresa es que no deja sus productos estáticos. Los va actualizando y modificando de forma permanente, y eso se aprecia sobre todo en algunos como el asistente de Google, su asistente por voz que no deja de evolucionar, aunque algunos cambios no sean siempre bien recibidos.

Uno de los últimos cambios que se ha anunciado, y que los usuarios ya pueden ver en sus teléfonos, es la migración de la Lista de la Compra de este asistente hacia una aplicación de Google, Keep. Esta app es un programa de productividad, pensado para tener listas, y Google quiere que sea el centro de este tipo de tareas.

Si se entra en la lista de la compra, en la dirección web o pidiéndole al asistente que abra dicha Lista, se verá un aviso que indica que "La Lista de la compra se va a trasladar a Google Keep". Y la cuestión es que este cambio no es opcional, sino que será obligatorio.

Cuando se introdujo la función de Lista de la Compra en el asistente de Google la empresa daba la opción de usar aplicaciones externas, entre ellas Keep. Más tarde se obligó a usar una función integrada en el asistente. Ahora eso va a cambiar, siendo su aplicación la única disponible. Esta función se irá activando en todas las cuentas de manera escalonada a lo largo del mes de noviembre, pero la compañía ya avisa de que puede que al principio la función de añadir elementos por comandos de voz puede que no funcione.

Para cambiar esta función hay que entrar en los ajustes del asistente de Google, que se prueben abrir con el comando "Ok Google, abre los ajustes del asistente" y dentro de ese apartado, buscar la opción Notas y Listas. La única opción a usar Google Keep para sincronizar la Lista de la compra es no hacerlo, algo que sí se permite.

Desde hace unos meses la función de Lista de la Compra no va especialmente fina, al menos en los altavoces inteligentes, con algunos fallos a la hora de borrar elementos, duplicados, etc. Es posible que sea por el trabajo de desarrollo que se está haciendo para este cambio, pero aún así supone un inconveniente. Es cierto que hay otras aplicaciones para esta tarea, pero el añadir cosas en la cocina hablando simplemente es realmente cómodo. Eso sí, siempre quedará Alexa.

