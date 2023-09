Si tienes unas luces Philips Hue, ya no podrás controlarlas si no haces esto

Uno de los pioneros en España en el concepto de hogar inteligente fue Philips con sus luces Hue; fue el producto que realmente demostró las posibilidades de cambiar el color de nuestro hogar con sólo un toque en el móvil, o de programar el encendido automático a la hora que queramos.

Aunque existen una multitud de alternativas, las Philips Hue continuaban siendo la referencia; y a diferencia de todos esos rivales, Philips tenía otro as en la manga, que hacía mucho más sencillo el uso de sus luces: no hacía falta crear una cuenta para usarlas.

Hoy en día, prácticamente todas las luces inteligentes y otros dispositivos de domótica requieren una cuenta oficial en la plataforma del fabricante. Eso ha provocado la fragmentación del mercado, que sólo se está solucionando en parte gracias a la llegada de Matter. Philips no ejercía esa obligación a los usuarios, y aunque permitía crear una cuenta, realmente no era necesario si no estábamos interesados en usar funciones relacionadas con la nube.

Philips criticada por este cambio

Lamentablemente, estamos hablando en pasado porque Philips ha dado un repentino giro de 180 grados en su política, y finalmente obligará a todos los usuarios de sus luces Hue a crear una cuenta para poder usar los productos que han comprado. Una medida que ya ha recibido una buena ración de críticas y objeciones, con las que la compañía ha mostrado su desacuerdo.

El cambio ha sido anunciado sin la información ni los detalles que tal vez habría necesitado para que los usuarios comprendan mejor la decisión. Como descubrieron en Hueblog, algunos de los usuarios de la app oficial de Philips Hue se han encontrado con un aviso de que “empezando pronto” recibirán una “manera más segura” de controlar sus luces; tras todas esas frases que no dicen nada se encuentra el verdadero cambio: tendrán que crear una cuenta de usuario si quieren seguir usando las luces que han comprado.

Los usuarios de bombillas Philips Hue serán obligados a crear una cuenta Philips

Después de esta revelación, Philips Hue ha usado su cuenta oficial en X (Twitter) para intentar calmar los ánimos, aunque no ha revelado mucha más información. Su postura es que hacer obligatorio el uso de una cuenta “beneficiará a los usuarios en cuestión de seguridad”, aunque no ha explicado en qué consistirán exactamente esos beneficios. En la sección de seguridad de la página oficial de Philips, la compañía explica que con una cuenta los propietarios pueden “añadir a otros usuarios y eliminar los permisos cuando ya no sean necesarios”. Pero esa es una función que no todo el mundo necesita y que no se puede decir que “mejore la seguridad”, respecto a simplemente no crear una cuenta.

Como contrapunto, muchos usuarios han respondido que consideran que este cambio empeora la privacidad, ya que ahora sus datos personales y de su instalación serán almacenados en servidores externos y no de manera local en su propio móvil como hasta ahora. Una máxima que siempre se repite cuando se habla de ciberseguridad es que, una vez que tus datos se transmiten por Internet, pierdes el control sobre ellos y sobre quién los accede. Es una cuestión de confianza en Philips y su seguridad.

En cierta manera, era inevitable que Philips tomase esta decisión; de hecho, lo sorprendente es que no la haya tomado antes cuando todos sus rivales ya lo hacen. Pero es precisamente eso lo que la hacía destacar, y muchos se preguntan si sigue teniendo sentido continuar usando las Hue si otras marcas hacen lo mismo con un precio más barato.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan