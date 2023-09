Meta se rinde y lleva su metaverso virtual a Android

Cuando Facebook anunció el cambio de nombre a Meta quedó patente lo que la apuesta por la realidad virtual suponía para la empresa de Marck Zuckerberg. No se trataba de algo menor, sino de un cambio radical que pretendía llevar a la compañía a liderar lo que se suponía que iba a ser la siguiente gran revolución.

Ya se ha visto que esa gran revolución ha sido la IA, no el metaverso, por lo que la corporación ha tenido que desinvertir y dejar de lado sus grandiosos planes, apostando en vez de eso por mejorar en IA y sacarle partido a WhatsApp, su particular gallina de los huevos de oro, aún no explotada.

El último movimiento que confirma esta tendencia es el anuncio de la empresa de que para usar su metaverso particular, Meta Horizon Worlds ya no será necesario comprar una de sus gafas de realidad virtual. Será suficiente con tener un dispositivo con iOS o con Android.

El metaverso en móviles

Meta busca ampliar la base de usuarios de su servicio, aunque ello requiera modificar la forma de interacción. Hasta ahora sólo se podía usar desde dispositivos de realidad virtual, pero con el cambio anunciado será posible usar un móvil o tablet, e incluso un ordenador con un navegador web.

Desde cualquiera de estos aparatos podrán crearse los avatares necesarios para interactuar con otros usuarios en el metaverso. De hecho, al no necesitarse un hardware especial, Meta Horizon Worlds se plantea ahora como una versión hipervitaminada de Habbo Hotel y otros juegos online.

Super Rumble es el primer mundo disponible sin gafas de realidad virtual

Esta nueva compatibilidad con más aparatos estará disponible para usuarios de Canadá, Francia, Islandia, Irlanda, España, Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que en un futuro Meta amplíe la disponibilidad de entrar al metaverso sin unas gafas de realidad virtual. Para usar el servicio hay que descargar la app de Meta desde la Play Store o entrar desde su web horizon.meta.com y solicitar el acceso. Cuando se conceda se podrá entrar en el primero de los mundos en los que se podrá entrar, Super Rumble, aunque poco a poco se irán expandiendo los mundos disponibles.

