Cómo comprobar la radiación que emite tu móvil: las dos mejores formas de hacerlo

El año pasado desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre dimos información sobre el nivel SAR (Tasa de Absorción Específica) y los niveles a los que podría afectar a la salud. El iPhone 12 ha devuelto de nuevo el interés al saber que Francia ya pide la retirada de estos móviles del mercado. Ahora bien, los móviles Android también generan este tipo de ondas, por lo que es importante cerciorarse de la cantidad de radiación que emite uno.

Este martes pasado las autoridades francesas, tras conocer desde la Agencia Nacional de Frecuencias que las emisiones de ondas no ionizantes del iPhone 12 superan el límite legal fijado por la Unión Europea, han exigido la retirada del móvil de Apple de las tiendas. Hay que saber que los límites solamente se ven superados en las mediciones de las extremidades con unas cifras cercanas a los 4 W/kg, mientras que en la cabeza no llegan a esos números, ya que no pueden superar los 2 W/kg.

Ese tipo de medición W/kg se usa para definir la potencia absorbida por la masa de los tejidos y se utiliza para las frecuencias entre 100 kHz y 100 GHz, lo que son las radiaciones no ionizantes, justamente para los móviles y resonancia magnética. Aquí entra en juego lo denominado como radiación SAR o Tasa Específica de Absorción (Specific Absorption Rate). Con esta tasa se puede saber la cantidad de energía que absorbe el organismo bajo la influencia del campo electromagnético que genera un dispositivo móvil.

Web de BfS El Androide libre

Por suerte, los móviles Android disponen de esta información para que así ni haga falta pasarse por la web de la BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), el organismo que se encarga de regular las ondas y que ofrece información muy precisa. De todas formas, estos son los pasos a seguir a través de su web.

Lo primero es pulsar sobre 'english' en la parte superior si se necesita cambiar a este idioma, que puede ser más fácil que el alemán. En la parte superior se pulsa sobre el buscador y se teclea el número del modelo. Aparecerán los modelos usados del Galaxy S22 y dos índices situados a la derecha. El primero es SAR-Wert e indica el SAR cuando se tiene el móvil pegado a la oreja, mientras que el segundo cuando se tiene cerca del cuerpo.

SAR en Samsung El Androide libre

5,74 W/kg es la cifra que ha puesto en alerta a las autoridades francesas para enviar un comunicado a Apple para que retire sus iPhone 12 de las tiendas, pero aún así, es un dato que no afectará a la salud, pero sí que pasa los índices establecidos por la Unión Europea; y es que los límites de seguridad establecidos son 50 veces inferiores a los necesarios para que se incremente en un 1 ºC la temperatura en la cabeza.

Después de pasar por la web de la BfS, en Android se dispone de esta información desde los ajustes del teléfono. Simplemente hay que dirigirse a acerca del teléfono, luego a información legal y se verá exposición a radiofrecuencia. En el Galaxy S23 Ultra, al pulsar sobre esta información se puede visitar samsung.com/sar y comprobar los niveles de SAR en la cabeza y en el cuerpo. En este modelo son de 0.963 W/Kg y 1.398 W/Kg respectivamente. De hecho, se puede poner en esa misma web otro número de modelo para comprobar los niveles SAR.

SAR en el Pixel 7 El Androide libre

Otros modelos como el Pixel 7 de Google también ofrece esta información vital para así cerciorarse que el móvil que se utiliza es plenamente seguro y no alcanza los niveles del iPhone 12. En el móvil de Google se usa la misma ruta que se ha utilizado para el de Samsung y aparecerá la información: 1.19 W/kg y 1.17 W/kg. Esto se puede hacer con cualquiera de los smartphones disponibles en el mercado español, al igual que en los iPhone a través de general, luego en Marco jurídico y normativo, y exposición a RF.

