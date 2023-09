Estos son los auriculares inalámbricos más pequeños: se pueden usar como un llavero y cuestan 40 euros

Cada día es más difícil escoger unos buenos auriculares inalámbricos; no porque haya pocas buenas opciones, más bien al contrario: hay demasiadas. Cualquier fabricante que se precie tiene al menos una opción perfectamente válida, que cumple todo lo que necesita el usuario convencional.

Pero eso también significa que los fabricantes se lo tienen que trabajar más para destacar del resto. Si todas las marcas ya tienen unos auriculares buenos, bonitos y baratos, ¿qué motivo hay para comprar uno y no otro? Por eso, estamos viendo cómo el sector se está especializando.

Ya hay auriculares inalámbricos diseñados para audiófilos, algo que hasta hace no hace mucho parecía imposible. Otras marcas apuestan por un diseño especial que los hace destacar del resto. Y ahora, llegan unos auriculares ideales si el espacio que ocupan es importante para ti.

Los auriculares más pequeños

Esta sorpresa llega de la mano de JLab, una marca que, aunque parezca desconocida, en realidad es una de las más populares en Amazon. No hay más que entrar en la tienda online para ver la enorme variedad de dispositivos que ofrecen; todos tienen en común una cosa, su bajo precio, con algunos modelos disponibles por menos de 20 euros. Incluso los modelos más avanzados, con cancelación de ruido y rastreador por si se pierden, se pueden encontrar por menos de 50 euros. Por lo tanto, es evidente que JLab quiere destacar por los precios y no tanto por otras características.

Por eso, ha sido tan chocante que esta marca de repente se saque de la manga un producto tan innovador y original como los nuevos JBuds Mini. La palabra "Mini" suele ser mal usada por el sector tecnológico, ya que las compañías lo usan simplemente en un modelo pequeño comparado con lo que ya tienen, aunque realmente no sea muy pequeño. Pero en este caso, "Mini" es un nombre apropiado para estos auriculares: el estuche de carga es tan pequeño que tiene una anilla para usarlo como llavero y transportarlo fácilmente sin perderlo. Según la compañía, ha recudido el espacio del estuche en un 50% respecto a los Go Air Pop, su modelo más pequeño hasta ahora, además de reducir los auriculares en un 30%.

Los JBuds Mini son más pequeños que el mando de un coche

Pese a esta reducción de espacio, los auriculares siguen contando con unos 'drivers' de 6mm y no han perdido acceso a nuevas tecnologías como la cancelación activa de ruido ni los micrófonos integrados para las llamadas y el modo ambiente. También es posible conectarlos a varios dispositivos al mismo tiempo y cambiar entre uno y otro rápidamente. Evidentemente, la batería no es la mejor, pero aún así, cinco horas y media no son pocas, que se suman a las 20 horas del estuche de carga. Los JBuds Mini estarán disponibles a partir del 1 de septiembre; su precio en España no se ha confirmado, pero en los Estados Unidos costarán 40 dólares.

