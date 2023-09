La sencilla forma de reconectar tu pulsera o reloj inteligente al móvil

La popularización de los wearables, o dispositivos que llevamos normalmente en la muñeca, ha sido muy rápida en países como España, donde primero las pulseras y luego los relojes han aumentado sus ventas y se han colocado como algunos de los accesorios para móviles más usados.

Esto ha hecho que mucha gente empiece a usarlos para contabilizar sus pasos, para recibir notificaciones o ponerse las alarmas o vigilar su móvil en la playa, pero también se han empezado a popularizar los problemas con estos aparatos. No son problemas irresolubles, pero a muchos se les hace un mundo.

Uno de los fallos más frecuentes es que el dispositivo pierda la conexión con el móvil, haciendo que sea inviable recibir notificaciones o avisos de llamadas. Los motivos pueden ser varios, pero hay uno que casi siempre lo arregla, y es muy sencillo de ejecutar.

La app que lo controla todo

La mayoría de los smartwatches y pulseras inteligentes cuentan con una aplicación que es la encargada de que la conexión entre el wearable y el móvil sea correcta. Esta app sirve para multitud de cosas, desde mostrar las estadísticas hasta cambiar las esferas de nuestro dispositivo de muñeca.

Pero la función más importante es garantizar el correcto enlace de los dos dispositivos. Por eso es crítico que esa app siempre esté abierta en segundo plano. Hay muchos móviles, como los de Huawei o Xiaomi, que cierran aplicaciones en segundo plano para ahorrar batería. Cuando eso pasa con la app de nuestra pulsera o reloj se pierde la conexión.

App de sincronización de pulsera inteligente Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por eso, lo que hay que hacer si vemos que la pulsera no nos avisa de notificaciones o de llamadas es abrir la aplicación en el móvil, comprobando si estaba ya o no conectada. Lo más probable es que no, y que cuando se abra se sincronicen los datos. Este simple gesto hará que la pulsera o el reloj vuelva a funcionar bien.

[Probamos el Samsung Galaxy Watch 6 Classic: es perfecto para los usuarios de la marca]

Es importante abrir esta aplicación cuando se reinicie el móvil, porque esa acción, aunque sea necesaria, cierra todas las apps que teníamos abiertas, y evitará que el reloj o la pulsera se conecten de forma inmediata. Además, es buena idea hacer que la aplicación se quede abierta siempre en segundo plano, algo que permiten las capas de personalización de Xiaomi, Samsung, etc.

Bloqueando app en segundo plano Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para ello solo hay que bloquear la app en la pantalla de multitarea. Cada interfaz lo hace de una manera, pero la mayoría permiten hacerlo pulsando en el icono de la app en la zona de la multitarea y seleccionando la opción Bloquear aplicación. Sabremos que se ha hecho bien porque aparecerá un candado en la parte superior de la ventana flotante de la aplicación.

Otras soluciones

Además de lo mencionado, es buena idea darle permisos extras a la aplicación de control del reloj o pulsera haciendo que las restricciones de batería no fuercen el cerrado de esa app. Esto es algo que se ve mucho en las interfaces de los móviles chinos, y es el motivo por el que el fallo que se comenta en este artículo se ve menos en marcas como Motorola o Pixel, porque usan una versión de Android que no es tan agresiva con la gestión de la energía.

realme Band Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, es posible que el motivo de que no se conecte el wearable con el móvil es por un error en la propia aplicación. la mayoría de las veces es porque se ha cerrado la sesión en la aplicación, lo que en la práctica es casi lo mismo que cerrar la propia aplicación. Otras veces es el sistema el que quita los permisos porque entiende que no la hemos usado durante un tiempo. Esto solo pasa cuando la usamos para conectar el reloj pero luego nunca entramos a consultar datos, gráficas, cambiar la carátula, etc.

La pulsera avisa

Para saber si el wearable se ha quedado sin conexión podemos o bien darnos cuenta porque no nos llegan notificaciones o bien comprobar que en la pantalla del mismo aparezca o no el símbolo de desconexión. Suele ser el de un móvil con una x en la pantalla, un símbolo de móvil con una barra tachándolo, etc.

A veces ese símbolo está siempre pero es rojo cuando no hay conexión y verde cuando sí la hay. Todos estos detalles ayudan a saber si el reloj o pulsera está correctamente conectado. Y si no se está seguro siempre se puede realizar una llamada desde otro móvil, o pedirle a alguien que envíe un mensaje. Como último recurso, se puede borrar la aplicación y volver a instalarla, aunque habrá que asegurarse antes de que los datos se han sincronizado, si eso es relevante para el que usa el accesorio en cuestión.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan