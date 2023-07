Qué hacer si te roban el móvil: las claves para saber cómo localizarlo, bloquearlo y borrarlo a distancia

Los móviles son uno de los objetivos de los grupos criminales que se dedican a los robos, y así lo reflejan algunas noticias que hablan sobre la desarticulación de este tipo de organizaciones en España. Los ladrones suelen actuar en festivales, fiestas de pueblos o incluso por la calle, por lo que hay que andarse con ojo.

Si esto, por desgracia, pasa, es imprescindible tomar medidas, como localizar su ubicación, para intentar recuperarlo, aunque lo cierto es que puede resultar es bastante difícil. En su defecto, es recomendable bloquear el dispositivo para que no pueda ser utilizado por nadie, o bien borrar todos los datos del mismo, aunque esto impedirá acceder a su localización de nuevo.

Sin embargo, hay otras acciones que es importante llevar a cabo para hacer que al móvil sustraído no le entren llamadas y que tampoco pueda ser utilizado como método de verificación para entrar en las cuentas del usuario. Además, según la póliza de seguro del hogar que se tenga contratada, podría cubrir el robo.

Denunciar y anular SIM

Lo primero que hay que hacer después de un robo de un smartphone, haya sido de forma directa o sin que la víctima se entere, es denunciarlo a la policía. Para ello basta con ir a la comisaría más cercana y pedir turno para interponer una denuncia. Habrá que proporcionar datos como la marca, el modelo y el color, así como contar detalladamente los hechos.

Se puede pasar por casa para buscar el número IMEI del dispositivo en su caja, aunque también se puede ver en el administrador de dispositivos. Si el móvil es dual SIM tendrá dos de estos códigos, y es importante proporcionar ambos a la policía. Aun así, se pueden ampliar los datos con posterioridad.

Número IMEI en la caja de un móvil

También hay que llamar a la operadora para anular la tarjeta SIM y solicitar un duplicado. Los mensajes SMS se pueden utilizar como verificación en dos pasos en algunas plataformas, si estos aparecen de forma completa en la pantalla de bloqueo, los criminales podrían incluso suplantar la identidad de la persona a la que han robado. Además, la compañía telefónica es la que se encarga de bloquear el IMEI, por lo que, tras enviarles la denuncia, deberás solicitar que lo hagan.

De esta forma, si hay suerte y alguien lo encuentra o se descubre quién lo ha robado, este podría acabar siendo devuelto a su dueño, puesto que se podría identificar gracias a este número y a la descripción del dispositivo. Estos números funcionan como un identificador único de cada smartphone, y si este se denuncia como robado, se podría aplicar un bloqueo en algunos países que impediría que se pudiera conectar a las redes móviles mediante una tarjeta SIM.

Comprobar la póliza del seguro

Algunos seguros del hogar cubren el robo de un teléfono en la calle, y esto puede hacer que la persona que lo ha sufrido reciba una compensación. Para solicitarla, lo primero que hay que hacer es comprobar si la póliza que se haya contratado cubre los robos. Algunos incluyen una cláusula que se aplica si el asegurado se encuentra en una situación de robo con violencia o intimidación.

Si es así, la compañía aseguradora pedirá información sobre el suceso para determinar si es un supuesto previsto en sus cláusulas. Es imprescindible mandar una copia de la denuncia para que el seguro pueda estudiar la situación, y también es recomendable mandar los justificantes de la renovación de la SIM con la compañía.

Pasado un tiempo la aseguradora comunicará su decisión y si indemniza o no este suceso. Por lo general, los olvidos y descuidos no obtienen una resolución positiva, ya que no suelen estar contemplados en las condiciones de las pólizas.

Localizar y bloquear el móvil

Con el avance de las tecnologías que integran los teléfonos, se han convertido en dispositivos que cada vez se utilizan para más cosas, y esto implica la presencia de más información en ellos. Gracias al gestor de dispositivos de Android es posible bloquear o borrar toda esta información a distancia.

Si el no ha sido apagado, que es de lo primero que suelen hacer los delincuentes, también permite ver dónde está, por lo que es muy recomendable estar pendiente de este apartado los momentos y días posteriores al robo. Encontrar mi móvil cuenta con su propia aplicación para Android, aunque también se puede acceder a su versión web.

Desde este apartado habrá que pulsar la opción de bloquear, de manera que la persona que lo tenga en su poder no pueda utilizarlo, aunque adivine el código. Esta función también permite eliminar la cuenta de Google del dispositivo y mostrar un mensaje o número de teléfono en la pantalla de bloqueo, y lo mejor es que se puede seguir localizando el dispositivo después de bloquearlo. Borrar todos los datos del dispositivo es otra de las opciones que está disponible, aunque en este caso es más drástica, puesto que después de hacerlo no se podrá acceder a la localización del mismo.

