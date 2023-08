Olvídate de la IPTV, el inexplicable fallo de DAZN que permite ver LaLiga gratis

Esta semana ha arrancado la temporada 23-24 de LaLiga, el campeonato nacional español de fútbol de Primera División. El momento que los aficionados llevan todo el verano esperando, un nuevo inicio con nuevas esperanzas para sus equipos. Y evidentemente, quieren verlo en directo.

Esta temporada, y por primera vez, los derechos de emisión se han repartido entre dos compañías, DAZN y Movistar, después de que la segunda haya pagado 1.400 millones en un acuerdo no exclusivo. Por lo tanto, esta temporada tenemos dos opciones para ver todos los partidos de LaLiga: Movistar Plus (ya sea a través del canal Movistar Plus+ o el nuevo canal Dazn LaLiga), o bien la app oficial de DAZN con el paquete Total.

Por lo tanto, en ambos casos tendremos que pagar, como ya viene siendo habitual en la historia reciente del fútbol español. Y por supuesto, eso significa que hay mucha gente buscando métodos para ver el fútbol gratis, y ya han encontrado alguno.

El truco para ver La Liga gratis

Un 'truco' en concreto se está compartiendo ahora por redes sociales, que parece dejar en evidencia un grave fallo en la distribución del contenido de pago. En realidad, se trata del resultado de las diferentes maneras de retransmitir el fútbol en cada país europeo, y cómo algunas cadenas están accesibles de manera pública.

Básicamente, el truco se aprovecha del hecho de que en Alemania y Austria existe un canal que emite fútbol de manera abierta y sin necesidad de codificador o suscripción. Se trata de un canal internacional de DAZN, que se accede usando la app de Pluto TV. Esta es una app gratuita que permite ver una selección de canales de televisión locales e internacionales; normalmente está limitada a los canales que están disponibles en nuestra zona, y para ello, la app comprueba nuestra localización. Por lo tanto, normalmente sólo podemos ver canales que se ofrecen de manera gratuita en España.

DAZN y Movistar Plus tienen los derechos de LaLiga en España

Algunos aficionados han conseguido acceder a la versión de Pluto TV de Alemania y Austria desde la que han podido acceder a este canal. En EL ESPAÑOL – El Androide Libre no vamos a explicar exactamente cómo lo han conseguido, pero baste decir que no es demasiado difícil. Curiosamente, los partidos de LaLiga se emiten sin comentaristas, sólo con el ruido ambiente del estadio; algo que puede ser algo positivo o negativo, dependiendo de nuestros gustos. Por lo tanto, este truco no es para todo el mundo, y no dudamos de que se implementarán medidas para evitarlo, pero por ahora, está teniendo éxito.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan