Probamos la 'minicadena' total: tiene Android, una enorme pantalla y escucharás la música como nunca

A la hora de disfrutar de nuestra música favorita, tenemos varias opciones. La mayoría ya ha dado el salto al streaming, pero también puede querer escuchar música que tenga guardada en un disco duro, reproducir archivos que tenga almacenados en el ordenador, o simplemente usar su móvil. O puede que quiera aprovechar sus nuevos auriculares. El nuevo FiiO R7, por 749,99 euros, hace todo eso y más.

En efecto, este es un verdadero "todo en uno", en el sentido de que aglutina la inmensa mayoría de usos posibles en un reproductor de música, en un solo dispositivo; y lo más interesante es que lo hace basándose en el sistema operativo Android, con una versión adaptada de Android 10 con el 'software' y las apps de FiiO.

Por supuesto, 750 euros son muchos para gastarlos de manera alocada en un reproductor de música. Afortunadamente, EL ESPAÑOL – El Androide Libre ha tenido la oportunidad de probarlo, y comprobar de primera mano si está a la altura de lo que se esperaba de él.

Mucho más que un móvil

El FiiO R7 es una pequeña caja negra que cuenta con una inmensa cantidad de puertos, tanto delanteros como traseros, y una pantalla táctil en el frontal. Es muy básicamente, un móvil Android grande, y no lo decimos sólo por la pantalla; en el interior tiene un procesador Snapdragon 660, no muy diferente de lo que tendría un smartphone con Android 10 en su día. Claro, que la palabra 'básicamente' que hemos usado antes es una exageración bastante grande, y aunque este dispositivo tenga muchas cosas en común con un móvil, lo importante está en todo lo que hay detrás de la pantalla.

Y es que estamos ante un conjunto de reproductor, DAC y amplificador que junta en un solo sitio todo lo necesario para disfrutar de la música; con ese FiiO R7, realmente no necesitarás nada más, porque lo puede hacer todo. De hecho, el dispositivo puede cambiar entre diferentes modos, en los que la pantalla cambia dependiendo de la función que queramos.

El FiiO R7 está basado en Android, y la interfaz es familiar para cualquier usuario de móvil Adrián Raya

Por defecto, el FiiO R7 se enciende en modo Android; en este modo, se comporta exactamente igual que un móvil Android convencional, y eso significa que es el modo más polivalente. La interfaz es propia de una versión 'stock' de Android, y si has usado un móvil cualquiera aquí no te perderás.

Y sí, eso también significa que tenemos acceso a la Play Store para instalar cualquier app que queramos, aunque FiiO también incluye su propia tienda de apps que permite descargar algunos de los servicios más usados, como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Bandcamp, Soundcloud, y muchas más. Este método es más sencillo porque no requiere iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Además de todas apps que podemos instalar, FiiO también incluye su propio reproductor de música, que es capaz de reproducir archivos en el almacenamiento local; es compatible con prácticamente cualquier formato, incluyendo FLAC, WAV, DSD, APE, DTS y muchos más, aprovechando la mayor fidelidad de la alta definición.

Apps como Spotify están disponibles para el FiiO R7 y funcionan sin problemas Adrián Raya

En el modo Android, el FiiO R7 es rápido y fácil de usar; no hemos tenido problemas en cambiar entre apps y usar nuestros servicios favoritos. Incluso tenemos acceso a apps que normalmente no tendrían sentido en un reproductor pero que pueden ser muy útiles, como un navegador web como Google Chrome, que viene preinstalado. Las modificaciones que FiiO ha realizado no afectan al funcionamiento de Android, sino al añadido de nuevas funciones. El mejor ejemplo está en el menú superior, donde en vez de acceder a funciones propias de un teléfono (como el modo No Molestar o la linterna), se han implementado funciones relacionadas con el sonido, como un selector de ganancia que es imprescindible para realmente aprovechar los auriculares que tengamos.

El más completo

Pero el modo Android es sólo uno de los seis modos en los que es posible usar el FiiO R7. El segundo modo es el de "Pure Music", música pura, y como su nombre indica básicamente consiste en el reproductor de FiiO, sin distracciones ni añadidos. Este modo es el ideal si no queremos nada más que escuchar la música que tengamos en el dispositivo. El tercer modo es el de USB DAC. Y es que este reproductor también se puede conectar a fuentes externas para reproducir el sonido; como por ejemplo, un ordenador. Así que podemos tener el R7 conectado al PC por USB, y reproducir la música en Windows o el sistema que usemos y el R7 reproducirá la música con mayor calidad que si estuviésemos usando la tarjeta de sonido del ordenador. El FiiO R7 cuenta con un DAC ES9068AS, con dos amplificadores THX AAA 780+ para la mejor calidad de sonido. Relacionado con esto es otro modo, SPDIF (óptico/coaxial) para recibir señales de otro reproductor.

El FiiO R7 permite cambiar entre varios modos Adrián Raya

El cuarto modo también permite conectar otro dispositivo, pero de manera inalámbrica: es el modo Bluetooth. Cuando lo activamos, el R7 aparecerá como unos auriculares inalámbricos en la lista de dispositivos desde nuestro móvil, y si nos conectamos la música se reproducirá a través del R7 (y, por lo tanto, a través de los auriculares o altavoces que tengamos conectados).

El R7 es capaz de usar códecs de alta calidad, como LDAC, además de otros más básicos como AAC y SBC para conectar cualquier tipo de dispositivo. Este modo es ideal para escuchar contenido desde nuestro móvil con auriculares con cable. Por último, el FiiO R7 también es compatible con AirPlay, que es más recomendable si tenemos un iPhone u otro dispositivo de Apple, aunque no es compatible con Chromecast.

El FiiO R7 tiene más conexiones de las que probablemente necesitaremos Adrián Raya

En cuestión de conexiones disponibles, el R7 viene muy completo. En la parte delantera tenemos una salida de auriculares de 6,35 mm, además de una salida balanceada de 4,44 mm y una salida XLR balanceada de cuatro pines; todos estos puertos vienen tapados por defecto para no coger polvo si no los vamos a usar. En la parte trasera, tenemos una ranura de tarjetas SD (con adaptador microSD incluido) de hasta 2 TB para reproducir archivos de música, dos salidas de línea RCA, un USB para conectar discos duros y otro almacenamiento externo, un USB-C para usar el dispositivo como DAC, una entrada/salida óptica, una salida de línea balanceada de 3 pines XLR, un puerto Ethernet (para no usar el WiFi si no queremos), además de dos entradas de electricidad, una DC 12V-3ª y una AC 100-240V, con un selector para cambiar entre ambas. En definitiva, da igual lo que queramos conectar, o cómo lo queramos conectar.

Experiencia de lujo

Aunque podemos usar el FiiO R7 con cualquier cosa que queramos, desde unos auriculares inalámbricos cualquiera hasta unos altavoces, donde realmente notaremos su calidad es con unos buenos auriculares 'premium'. Afortunadamente, hemos podido comprobarlo con posiblemente, los mejores auriculares de alta definición de su rango de precios, los Hifiman Edition XS, de diseño abierto y con el nuevo diafragma Neo Supernano. Sólo algo como esto, como mínimo, es realmente capaz de sacar el mayor partido del DAC y los amplificadores integrados en el FiiO R7, y se nota.

El FiiO R7 ofrece un gran rendimiento en archivos de música en alta definición Adrián Raya

La experiencia de escucha con el FiiO R7 es, en una palabra, extraordinaria. La calidad de sonido es abrumadora, especialmente si usamos unos cables balanceados para aprovechar la salida de 4,44 mm como fue nuestro caso. Cuando reproducimos archivos de música en alta definición, fuimos capaces de detectar hasta los más mínimos detalles, y es ahí, en los detalles, donde probablemente radica la gran fortaleza del R7.

Los medios están muy bien representados, y las partes agudas son notables pero sin llegar a cansar; el tratamiento de los graves es especialmente bueno, ya que sólo están presentes cuando realmente deben estarlo: el bajo nunca tapará al resto de frecuencias, pero dará el 'golpe' cuando sea necesario en música electrónica, por ejemplo.

Por extraño que parezca, el FiiO R7 es capaz de ejecutar apps de Android como el navegador Chrome Adrián Raya

Los controles también se notan de calidad, aunque sólo tenemos dos ruedas: la del volumen (que también sirve para apagar y encender el dispositivo) y el selector de salidas. La pantalla táctil responde bien a nuestros toques y en ningún momento hemos notado que se quedase 'pillada' pese a usar varias apps. Eso sí, este dispositivo está diseñado para ser usado a una distancia cercana y al alcance de nuestra mano; como, por ejemplo, en nuestro escritorio. El gran fallo que le he encontrado es que no se incluye un mando a distancia u otro método de control remoto, por lo que, si quieres hacer cualquier cosa, como cambiar la canción, tendrás que usar la pantalla táctil.

La referencia en sonido

FiiO ha conseguido lo que parecía imposible: unir todo lo necesario para disfrutar de la música de la manera moderna, en un solo dispositivo. Normalmente, la marca FiiO es recomendable para audiófilos —y está en tiendas especializadas como Zococity—, que realmente quieran apreciar sus canciones favoritas de la mejor manera posible; pero no hace falta tener una 'obsesión' con el sonido, ni mucho menos, para darse cuenta de las ventajas de un dispositivo como este.

La versatilidad del FiiO R7 es su punto fuerte Adrián Raya

El FiiO R7 usa la base de Android para ofrecer una respuesta a cualquier desafío. ¿Queremos mejorar el sonido de nuestro ordenador? Esto puede hacerlo. ¿Queremos aprovechar nuestros auriculares con cable con cualquier dispositivo Bluetooth? También. ¿Tenemos unos auriculares difíciles de 'mover' por su alta impedancia? No se podrá resistir a los amplificadores que tiene. ¿Queremos simplemente disfrutar de nuestras listas de Spotify? Por supuesto.

