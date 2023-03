Todos los móviles Android ahora pueden usar auriculares con sonido de alta calidad sin excusas

Los amantes del buen sonido seguimos esperando la solución que nos permita obtener audio en alta definición sin necesidad de usar adaptadores o cables USB; mientras tanto, Qualcomm acaba de anunciar la segunda mejor noticia que podría haber anunciado.

La cuestión del sonido de alta calidad por conexión inalámbrica ya tiene varios años encima, y aún no estamos cerca de una solución definitiva. La conexión Bluetooth simplemente no tiene el ancho de banda necesario para transmitir archivos de música sin pérdida, así que en los últimos años han nacido varias soluciones como códecs de sonido.

El problema de usar códecs de sonido es que la mayoría tienen licencias de uso. Por ejemplo, LDAC de Sony ofrece una calidad excelente pero encontrarás pocos auriculares y móviles compatibles. Qualcomm también ofrece sus propios códecs de audio, aptX y aptX HD, pero como los fabricantes deben pagar una licencia para usarlos, muchos no se molestan.

Sonido de alta calidad en Android

Esa excusa se ha terminado. Qualcomm finalmente ha liberado los códecs aptX y aptX HD para que puedan ser incluidos directamente en el sistema Android, y que de esta forma, todos los móviles sean compatibles con esa tecnología.

En realidad, la decisión fue tomada ya hace unos meses, pero es ahora que por fin su código ha sido abierto y serán incluidos en AOSP, el sistema libre en el que se basa la versión comercial de Android.

Qualcomm ha confirmado oficialmente que esto significa que los fabricantes de Android ya no tendrán que pagar por la licencia para usar aptX o aptX HD en sus móviles y por lo tanto, podrán aprovechar completamente todos los auriculares inalámbricos compatibles con esos códecs. Sin embargo, el codificador es realmente la única parte que ha sido liberada, y los fabricantes de auriculares y altavoces tendrán que seguir pagando la licencia para poder usar estos códecs.

Ahora la pelota está en el tejado de los fabricantes, que son los que tendrán que activar los codificadores de aptX y aptX HD en las ROMs usadas por sus móviles. Esperamos que todos se apunten, aunque haya algunos que puedan optar por no hacerlo para dar prioridad a sus propias soluciones de audio.

Algunas de las marcas que aún no usaban los nuevos códecs de Qualcomm son Samsung y Honor, así que será interesante ver si sus próximos móviles los tienen. Aunque aptX HD no es perfecto, es un salto importante si hasta ahora sólo habíamos usado códecs SBC o AAC (y si no sabes del tema, es probable que ese sea tu caso).

