El ratón gaming tanto para la tablet como para el PC: análisis del HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless

La vida digital ya no depende de un solo dispositivo. Ya nadie pasa el día conectado sólo al ordenador, ni usando únicamente el móvil; el usuario moderno cambia de un dispositivo a otro y espera variar sus costumbres lo mínimo posible, prefiriendo siempre usar las mismas apps o el mismo 'hardware'. El HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless, con un precio de 109,99 euros, busca conseguir eso.

En unos auriculares inalámbricos, por ejemplo, todo el mundo espera que funcionen en todos sus dispositivos. Entonces, tiene sentido pensar lo mismo de un ratón inalámbrico. Aunque estos periféricos estaban ideados inicialmente para ser usados en ordenadores, eso ya no es suficiente hoy en día; mucho menos para los jugadores, personas de costumbres que dedican buena parte de su tiempo a encontrar la configuración perfecta que les acomode mejor. No pueden ir cambiándola cada vez que cambien de dispositivo.

Para este tipo de usuarios, un producto como el nuevo HyperX Pulsefire Haste 2 en su versión Wireless puede ser una gran alternativa si buscan un ratón gaming. También es una demostración de lo mucho que han mejorado estos periféricos en apenas unos años.

Ratón gaming inalámbrico

El Pulsefire Haste 2 fue lanzado inicialmente como la nueva versión del ratón ligero de HyperX, una marca que nació como la división gaming de Kingston pero que en la actualidad pertenece nada menos que al gigante tecnológico HP. La versión Wireless de este ratón, como su nombre indica, es prácticamente idéntica con la salvedad de que cuenta con conexiones inalámbricas en vez de depender únicamente del cable.

"Conexiones" en plural, porque HyperX ofrece dos opciones diferentes para conectar el ratón a nuestros dispositivos, y ahí es donde radica una de sus ventajas, porque podemos elegir la conexión que mejor se adapte a nuestras necesidades y al tipo de dispositivo que estemos usando. Este ratón ofrece dos opciones: la clásica Bluetooth, y una conexión de 2,4 GHz que se puede usar con un adaptador USB incluido.

HyperX incluye un adaptador para aprovechar la velocidad de su nuevo ratón Adrián Raya

La necesidad de incluir esa segunda conexión viene por las serias limitaciones que tiene Bluetooth, especialmente en cuestión de latencia. Cuando movemos el ratón, esperamos que el cursor o la mirilla imiten nuestro movimiento de manera absolutamente precisa y directa; pero con Bluetooth, eso no es posible por lo que tardan los datos en llegar desde el ratón al dispositivo. El efecto es como si el cursor fuese con retraso, como si tardase en darse cuenta de cómo queremos moverlo. Ahora bien, para un uso convencional, eso puede ser una molestia, pero no un problema grave; para navegar por una interfaz y abrir archivos, es algo aceptable. La cosa cambia si la prioridad es la máxima rapidez de movimientos en el momento en el que el enemigo nos ha flanqueado en nuestro juego favorito; en ese instante, el ratón debería sentirse como una extensión debrazo.

Más rápido, menos latencia

Ahí es donde entra el adaptador de 2,4 GHz incluido por HyperX en este ratón. Aunque técnicamente no es lo mismo que usar un ratón con cable, es extremadamente parecido; en mis pruebas, he podido usar el ratón con cable y con la conexión inalámbrica, y era una experiencia tan cercana que tengo que confesar que, si existen diferencias, tendría que achacarlas a mí mismo y no al dispositivo.

El adaptador usa una conexión USB-A básica, así que es compatible con la mayoría de los ordenadores. Para mejorar la cobertura, se incluye un cable extensor para dejar el adaptador más cerca del ratón, algo especialmente útil en ordenadores de sobremesa, que pueden estar instalados algo lejos del escritorio (como, por ejemplo, bajo la mesa). De esta manera, es posible obtener una experiencia similar a la de un ratón normal, pero sin el inconveniente de arrastrar un cable por toda la mesa que se puede enganchar con cualquier cosa. Además, siempre existe la opción de conectar el ratón directamente por cable, para recargar la batería mientras que se usa el ratón, o simplemente si es la opción que preferimos.

El ratón de HyperX funciona perfectamente con una tablet Android Adrián Raya

Pero esa no es la única conexión inalámbrica que tiene este Puslefire Haste 2. Un pequeño selector en la parte inferior permite cambiar a una conexión Bluetooth, que es compatible con la inmensa mayoría de dispositivos portátiles. Como, por ejemplo, una tablet; he podido comprobar que este ratón de HyperX funciona perfectamente con un dispositivo Android, ya que es reconocido al instante tras emparejarlo. Teniendo en cuenta que la experiencia de Android con teclados y ratones ha mejorado mucho, esta puede ser una buena opción si usamos la tablet como un ordenador portátil de trabajo; en cambio, los juegos no aprovecharán tan bien este ratón, ya que la mayoría no son compatibles con este tipo de interfaces.

Un ratón ligero pero potente

El HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless sigue la tendencia de los últimos años de ratones ligeros, con un peso de sólo 61 gramos; es una delicia moverlo por cualquier superficie, es rápido y certero. De hecho, para mucha gente puede ser preferible un modelo como este antes que un ratón más grande y completo, especialmente para quienes sufren dolores o artritis después de tantos años en el ordenador.

Para los jugadores, esta ligereza casa muy bien con el sensor HyperX 26K integrado, que permite subir la sensibilidad hasta los 26.000 PPP (puntos por pulgada); una barbaridad que la inmensa mayoría de la gente no necesitará, pero que demuestra hasta qué punto llega la precisión de este ratón. Un añadido que se agradece es la inclusión de nuevos patines y superficies de control que mejoran el agarre, pero cuya instalación es completamente opcional.

HyperX incluye accesorios para mejorar el agarre y la movilidad del ratón Adrián Raya

El peso que HyperX ha conseguido es doblemente sorprendente teniendo en cuenta que se trata de un modelo inalámbrico, con baterías integradas; por contexto, el modelo con cable pesa 53 gramos, apenas 8 gramos menos. Pese a eso, HyperX promete hasta 100 horas de uso, y el tiempo que llevo usando este ratón ha sido suficiente para convencerme de que debería acercarse mucho.

También es digno de mención que HyperX no ha abandonado su orgullo gaming para obtener ese peso; este ratón no ha abandonado la iluminación RGB obligatoria en este tipo de productos para jugadores, aunque se limita a la zona de la rueda. Aún así, el modelo en color blanco que EL ESPAÑOL – El Androide Libre ha podido recibir para pruebas es precioso, con un acabado mate que lo hace más elegante; también está disponible en negro, un color más clásico para el sector gaming.

Dado su reducido tamaño y peso, la ergonomía es tal vez el punto más débil del Pulsefire Haste 2. Está basado en un diseño casi ambidiestro, por lo que puede ser usado tanto con la mano derecha como con la izquierda; la única diferencia está en los dos botones adicionales laterales, que sólo son realmente usables para usuarios diestros al estar colocados sólo a la izquierda. Aunque es un ratón ligero, la forma que tiene no se adapta especialmente a ningún tipo de mano, y eso puede fatigarnos después de largas horas de uso. Además, la rueda se siente tal vez más dura de lo que debería, o puede que estemos acostumbrados a ruedas más ligeras de otras marcas.

Nuevo contendiente

Con el Pulsefire Haste 2 Wireless, HyperX se ha plantado como una seria alternativa en el cada vez más competitivo mercado de los ratones gaming ligeros e inalámbricos. Con un peso muy reducido y la posibilidad de usar conexiones de 2,4 GHz o Bluetooth, es un ratón versátil que puede ser un gran acompañante tanto para el ordenador como para la tablet.

En blanco, el ratón de HyperX es muy elegante Adrián Raya

No le faltan rivales, eso sí. Tal vez el más obvio sea el Razer Orochi V2, con un peso casi idéntico y opciones de conectividad similares, con Razer Hyperspeed. Logitech también tiene su propia alternativa, con el Logitech G705 con Bluetooth y la conexión Lightspeed.

El HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless ya está disponible en España por 109,99 euros en tiendas como Amazon.

