Probamos el OPPO A98: el móvil con una divertida cámara microscópica y una fantástica batería

Hacer que un móvil destaque es cada vez más difícil para los fabricantes debido al buen nivel del mercado en España, en especial en el segmento de precios que rodea los 400 euros. Estos no llegan a ser gama alta, pero están un escalón por encima de la gama media más barata.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado unas semanas probando uno de esos dispositivos: el OPPO A98 5G. Un teléfono que la compañía china ha lanzado haciendo gala de su durabilidad y de su cámara microscópica, que es capaz de mostrar cosas que, normalmente, no se pueden ver a simple vista.

Se trata de un móvil muy equilibrado con un precio de 399 euros, en el que lo que más brilla es su batería y la carga rápida que la acompaña. No tiene la mejor cámara ni pantalla de su segmento, pero eso no quiere decir que hagan un mal trabajo, ni mucho menos.

Diseño y pantalla

El apartado estético del OPPO A98 5G no difiere mucho del de otros modelos de la marca como el Reno 10. Su parte trasera destaca por contar con un módulo en formato vertical en el que incluye sus 3 cámaras. Una de ellas en una circunferencia independiente, las otras dos están junto con el flash LED.

También cuenta con una franja que rodea el módulo y que cuenta con un tacto y aspecto más resplandeciente que el resto de la cubierta. Le da un contraste interesante y que, personalmente, me ha gustado. En la mano se siente bastante bien, aunque puede ser resbaladizo si se lleva sin funda. El policarbonato de su trasera no retiene ni una huella, por lo que no se ensucia nada a excepción de la franja de la cámara. Sus bordes son planos, y en uno de ellos se integra el lector de huellas.

Su pantalla es LCD, y tiene una diagonal de 6,72 pulgadas. La tecnología del panel no es la mejor para hacerlo destacar, y lo cierto es que se se echa en falta el mayor contraste de los paneles AMOLED. Su brillo máximo es de 550 nits, y en este sentido también se echa en falta algo más de intensidad, aunque se ve lo suficientemente bien bajo la luz del Sol.

Su resolución es Full HD+, correcta. La tasa de refresco es de 120 Hz, y es de los mejores apartados de este panel, puesto que hace que sea posible disfrutar de una gran fluidez al utilizarlo para tareas del día a día. A la hora de ver contenido multimedia la experiencia es correcta, sin grandes alardes.

Potencia y batería

En materia de potencia, hay que mencionar que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 695 de gama media. Permite ir un paso más allá del uso básico de navegar por internet y visitar redes sociales, pero sin pasarse. Rinde bien en los juegos, aunque no podrá con la máxima calidad gráfica de los títulos más exigentes.

En materia de rendimiento, el móvil cuenta con algunas opciones reseñables dedicadas a hacer que aguante más tiempo. Una de ellas es la posibilidad de activar la memoria RAM virtual para mejorar el rendimiento de la multitarea o bien su protección de la fluidez. Así ha denominado la compañía a la optimización del software, hardware que han hecho en el dispositivo para asegurar su buen mantenimiento con el paso del tiempo.

En el apartado de la autonomía, el dispositivo destaca para bien. Sus 5.000 mAh hacen que pueda aguantar toda la jornada con batería sin ningún tipo de problema. Haciendo uso del modo de ahorro energético y otras opciones se puede llegar incluso a los dos días de uso. Tiene una carga rápida de 67 W que hace que su batería se cargue extremadamente rápido, en poco más de 40 minutos, y lo mejor es que el cargador viene incluido en la caja.

Divertida cámara microscópica

El apartado fotográfico de este OPPO A98 5G se compone de un sensor principal de 64 Mpx y dos sensores secundarios de 2 Mpx, uno para tomar imágenes microscópicas y otro que funciona como sensor de profundidad para mejorar los retratos. Los resultados con la cámara principal son aceptables cuando hay una buena cantidad de luz. El primer plano suele verse nítido y el nivel de contraste es bueno, aunque hay ocasiones en las que el tratamiento del color no es consistente, puesto que a veces hay demasiada saturación y otras veces parece que los colores están un poco apagados.

Por la noche la cámara pierde calidad, aunque el modo noche puede mejorar las imágenes en algunas ocasiones. Eso sí, el teléfono deberá estar totalmente inmóvil. Al activar el modo de cámara microscópica, se enciende automáticamente el flash para proporcionar la iluminación suficiente para que esta cámara funcione, ya que el sensor es poco luminoso. El resultado es que las imágenes microscópicas se verán siempre con la luz suficiente.

Este sensor es capaz de tomar imágenes de lo más interesantes, ya que se acerca mucho. Estas se ven limitadas por su resolución de 2 Mpx, pero pueden ofrecer otra perspectiva muy diferente de objetos cotidianos.

¿Me lo compro?

Este smartphone peca de no destacar mucho, pero a la vez, la compañía ha hecho que sea un dispositivo redondo, que tampoco tiene ningún punto negativo flagrante. Es uno de esos móviles que cumple con su cometido, rinde bien y tiene buena batería, pero sin destacar más allá de este último apartado.

A la hora de ver películas o vídeos en el móvil, el panel es correcto, pero si este es el principal uso que se le va a dar al móvil, quizá no sea el más apropiado. Eso sí, tiene una tasa de refresco de 120 Hz ideal para jugar partidas online con títulos compatibles.

Su cámara microscópica es bastante curiosa y permite jugar con los objetos cotidianos, pero no es algo que se utilice todos los días. El resto de su apartado fotográfico está suficientemente bien, aunque su rendimiento no es igual de bueno en todas las situaciones.

La batería es el apartado del móvil que más brilla gracias a su gran capacidad de 5.000 mAh que hace que dure todo el día. Un punto importante de esta es que es compatible con carga rápida de 67 W y el cargador llega incluido en la caja, evitando que haya que hacer un desembolso extra por él.

Características OPPO A98 5G

Procesador y memoria

Snapdragon 695 5G

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,72 pulgadas.

Resolución: 2400 x 1080 píxeles.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx, f/1.7.

Microscopio: 2 Mpx f/3.3

Profundidad: 2 Mpx f/2.4

Otros: LED Flash.

Camara delantera Principal: 32 Mpx, f/2.4

Conectividad

5G

Bluetooth 5.1

WiFi 6.

Autonomía Batería: 5000 mAh.

Carga rápida: 67 W.

Otros

Sensor de huellas en el botón lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 165,6 x 76,1 x 8,2 mm.

Peso: 182 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: ColorOS 13.1

