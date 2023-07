Por qué tú próximo móvil debería tener algo diferente al que tienen los demás

Si bien la gran mayoría de los móviles Android comparten bastantes cosas, hay algunos que son capaces de diferenciarse claramente del resto de su competencia —como los plegables, aunque no son los únicos—, y quizá uno de ellos pueda ser tu próximo móvil.

Y es que, algunas marcas como Samsung o Nothing apuestan decididamente por introducir algunos apartados diferenciadores en sus smartphones, y estos pueden ser un punto muy a favor si buscas tener un móvil que te aporte lo que pocos dispositivos pueden.

Algunas de esas funciones como el S-Pen de los Samsung Galaxy Note las llevamos viendo durante muchos años, pero hay otras como los ventiladores y gatillos de BlackShark y RedMagic o el sistema de iluminación de Nothing que están empezando a verse mas desde hace poco.

Cuando la diferencia se convierte en utilidad

El mercado de móviles Android parece más homogéneo de lo que era hace unos años, pero sigue habiendo modelos bastante especiales con características prácticamente únicas, y no se trata de diferenciación sin más, sino que suelen aportar bastante utilidad al usuario.

Un ejemplo claro es el mítico Alert Slider con el que han contado la mayoría de los móviles de OnePlus en los últimos años, que básicamente era un interruptor que permitía accionar el modo No molestar rápidamente, de forma que puedas activarlo y desactivarlo a conveniencia cuando quieras que no te lleguen notificaciones.

El S-Pen y el software que acompaña al lápiz inteligente de Samsung en los Samsung Galaxy Note --y ahora Galaxy S Ultra-- también es una buena forma de demostrar que se pueden ofrecer funciones únicas a los usuarios.

Las citadas anteriormente son funciones a las que cualquier persona, independientemente del uso que le da al móvil, puede encontrar, pero también hay otras funciones dirigidas a un nicho de usuarios más concreto.

Se trata de utilidades como el sistema de ventilación con el que cuentan los móviles gaming de RedMagic, gracias al cual es posible refrigerar el móvil en poco tiempo tras haberlo expuesto a un uso intenso.

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nothing ha sido una compañía revelación en este sentido, apostando por un sistema de iluminación trasera que no solo puede avisar de no las notificaciones al usuario sino que puede ofrecer bastante más información gracias a diferentes patrones de luz.

Tampoco nos podemos olvidar de los móviles plegables, que de un tiempo a esta parte han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor hasta convertirse en una opción más a tener en cuenta al comprar un móvil de gama alta.

Estos pueden ser de diferentes tipos, con el formato de concha y el del libro como los principales, en su principal ventaja es que te permitirán contar con un mayor tamaño de pantalla en un menor espacio.

