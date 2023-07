Xiaomi da la sorpresa en España, con su nuevo cargador para coche con potencia para dos móviles

Si llevamos el móvil con nosotros todo el día, evidentemente también querremos llevarlo en el coche; especialmente si usamos Android Auto, conectando el móvil a la pantalla del salpicadero para obtener acceso a apps como Google Maps y Spotify. El nuevo cargador de Xiaomi, por 39,99 euros, pretende resolver ese problema.

Usar el móvil en el coche para funciones como Maps o Android Auto consume mucha batería, y por lo tanto, no siempre podremos usar estas funciones avanzadas; en ocasiones, para ahorrar batería y continuar usando el móvil después del trayecto, no tendremos más remedio que no conectarlo a la pantalla.

La solución consiste en recargar el móvil en el coche, y para ello, muchos modelos modernos tienen un puerto USB o incluso un cargador inalámbrico integrado; pero si tenemos un coche viejo, siempre podemos comprar un cargador de mechero, que se conecta al puerto que comúnmente se usaba para encender el cigarro y que ha caído en desuso al mismo ritmo.

Cargador de Xiaomi para coche

Por eso, el lanzamiento del nuevo cargador de Xiaomi para el coche es toda una sorpresa. Se trata del Xiaomi 67W Car Charger, y como su nombre indica, su gran ventaja es la gran potencia que es capaz de obtener de la toma del mechero, la suficiente como para activar la carga rápida de los móviles modernos. De hecho, Xiaomi afirma que, con este cargador es posible recargar el Xiaomi 12 al 100% en apenas 39 minutos; por lo tanto, en un viaje normal podríamos tener el móvil completamente recargado al llegar a nuestro destino, además de poder usarlo con Android TV mientras tanto (de manera inalámbrica).

Esta carga ultrarrápida es algo poco común en este tipo de cargadores, que suelen apuntar más bajo en cuanto a potencia por motivos de seguridad, y simplemente porque es más caro; pero en Xiaomi ya tienen mucha experiencia con la carga rápida. La compañía afirma que este cargador tiene cuatro protecciones diferentes: contra sobrecorriente, contra cortocircuitos, contra sobretensión, y contra sobrecalentamiento. Y un chip de control principal se encargará de mejorar la eficiencia de la carga.

El cargador de Xiaomi para el coche Xiaomi

La otra característica importante de este dispositivo es que tiene dos puertos de carga: un USB-C y un USB-A convencional. Por lo tanto, podemos recargar dos dispositivos al mismo tiempo, repartiendo 55 W de potencia entre las dos salidas. Así que podemos recargar dos móviles, o un móvil y una tablet, o incluso un ordenador portátil que sea compatible con la carga por USB-C. Junto con el cargador, se incluye un cable USB-C que admite alta corriente de 6 A, precisamente para los dispositivos que necesitan más 'jugo'. El cargador de Xiaomi está disponible en color negro, con un aro de luz que cambiará de color dependiendo de los niveles de carga usados.

El Xiaomi 67W Car Charger ya está disponible en la página web de Xiaomi, con un precio de 39,99 euros.

