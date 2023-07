La función más esperada de Google Maps en Android Auto por fin está aquí

A veces, no hace falta una actualización gigantesca para mejorar la experiencia de uso de una app; a veces, basta con un simple cambio, probablemente un par de líneas de código, para dar a los usuarios lo que realmente quieren. Por ejemplo, aunque Android Auto mejoró mucho con la interfaz "Coolwalk", un pequeño cambio introducido estos días puede ser incluso mejor para muchos usuarios.

Y es que todo indica que Google por fin ha eliminado la restricción de usar Google Maps en el móvil al mismo tiempo que en Android Auto; en otras palabras, ahora es posible seguir navegando por nuestros mapas con el móvil, aunque Android Auto esté mostrando la pantalla de Google Maps.

Originalmente, si estamos usando Android Auto y abrimos la app de Google Maps, ya no podemos abrirla en el móvil; aparece un mensaje de error que impide continuar usando la app en el móvil, y la única alternativa es cerrar Android Auto para seguir usando Maps en el móvil. El mensaje de error indica que Maps no se puede abrir mientras que Android Auto está abierto.

Google Maps y Android Auto

Normalmente, esto no debería ser un problema, si la versión de Google Maps para Android Auto fuese idéntica a la versión del móvil; pero no lo es. Maps para Android Auto aún carece de algunas funciones básicas y no puede ser usada como sustituta de la app normal; probablemente porque Google quiere evitar distracciones, y prefiere que configuremos todo antes en Google Maps en el móvil en vez de hacerlo en la pantalla del coche.

Entre las funciones que no están disponibles, por ejemplo, está el acceso a las listas de localizaciones del usuario; la app de Maps para móvil también muestra más información sobre el destino. Es muy probable que Google haya optado por bloquear el acceso a Maps mientras que Android Auto se ejecuta por motivos de seguridad, para evitar distracciones al volante; sin embargo, esto también implica que, si alguien nos acompaña, tampoco puede usar nuestro móvil para guiarnos o ayudarnos.

Afortunadamente, el pasado mes de febrero Google ya hizo algunas pruebas con una cantidad limitada de usuarios, y aparentemente, han tenido éxito, porque se están expandiendo. En Reddit ya hay varios usuarios que pueden acceder a Google Maps al mismo tiempo que usan Android Auto, y se espera que se expanda a todo el mundo, aunque Google no ha realizado ninguna declaración pública al respecto.

