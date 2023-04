Los secretos de la Pixel Tablet al descubierto: chip, memoria, color y un añadido muy especial

La primera tablet de Google se acerca. Esperamos conocer todos los detalles de precio y lanzamiento de la Pixel Tablet en el próximo Google I/O que se celebra el 10 de mayo, pero al igual que ha ocurrido con el Pixel Fold, ya se han filtrado muchos datos.

A lo mejor porque fue presentada hace ya un año, la Pixel Tablet no está generando tantas expectativas, y eso es un error. Tiene pinta de que será un dispositivo muy diferente, y en vez de simplemente crear un iPad con Android, Google planteará una experiencia distinta.

Así será la Pixel Tablet

La última filtración, publicada por 9to5Google, confirma esta filosofía diferente. La Pixel Tablet puede parecer decepcionante en algunos aspectos, pero lo que está claro es que será un dispositivo Pixel hecho y derecho.

La Pixel Tablet usará el mismo procesador e IA que el Pixel 7

Para empezar, Google no escatimará en cuestión de potencia y la Pixel Tablet usará el mismo procesador Tensor G2 que presentó con el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro; por lo tanto, recibirá las mejoras de potencia y las funciones de Inteligencia Artificial. Sin embargo, este chip vendrá acompañado de sólo 8 GB de memoria RAM, una cifra suficiente (es la misma cantidad de RAM que tiene el Pixel 7), pero no espectacular, ya que no habrá un modelo Pro con más cantidad.

Un detalle interesante es que la Pixel Tablet estará fabricada en un cuerpo de aluminio con un acabado de nanocerámica, que debería dar una sensación similar a la porcelana, con un aspecto mate y una textura propia.

Es obvio que Google no venderá la Pixel Tablet como una alternativa a los ordenadores portátiles, y ahí es donde está su mayor fortaleza. La Pixel Tablet no está pensada para llevárnosla de viaje para trabajar en cualquier sitio, sino para quedarse en casa y ofrecer información y entretenimiento.

La Pixel Tablet no será un competidor del iPad, sino una pantalla inteligente para el hogar

La clave de esta apuesta estará en la base de carga. La Pixel Tablet vendrá con este accesorio en la caja, demostrando lo importante que será para la experiencia. Gracias a unos conectores traseros, podremos colocar la tablet como si fuera una pantalla inteligente en nuestro salón, dormitorio o cocina. Por lo tanto, la Pixel Tablet cumplirá la misma función de un altavoz con pantalla, con la diferencia de que podremos cogerla y usarla como una tablet Android convencional. Será más una alternativa al Nest Hub de Google, que a la S8 Tab de Samsung, por ejemplo.

La base de carga de la Pixel Tablet vendrá en la caja

Para cumplir esta función, Google ofrecerá una nueva experiencia Smart Display para pantallas inteligentes, con una interfaz diferente. Eso también supone que Google no incluirá un cargador USB-C en la caja, ya que se supone que siempre la usaremos con la base de carga.

En cuanto al precio y a la disponibilidad, todo indica que la Pixel Tablet será lanzada un mes después de su presentación; es decir, el mes de junio, con un coste aún por determinar.

