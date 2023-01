Esta consola de videojuegos se inspira en la Game Boy pero se puede transformar en una PSP

Si entras en AliExpress te puedes abrumar por la cantidad de consolas portátiles disponibles; muchas de ellas realmente no son recomendables, pero hay algunas que son más especiales, como sucesoras de la Game Boy con un diseño similar pero más potencia.

A simple vista, la GKD Mini Plus parece otro modelo, prácticamente idéntico, pero si nos fijamos encontraremos características propias que hacen que destaque frente a la enorme cantidad de consolas chinas disponibles.

La consola que se amplía con más posibilidades

La GKD Mini Plus parte de un concepto muy familiar, una pequeña consola portátil con los controles dispuestos bajo la pantalla en vez de a los lados, al estilo de la Game Boy de Nintendo, pero no exactamente igual. Para empezar, la proporción de la pantalla es completamente diferente, más moderna y apropiada para ejecutar juegos modernos; y aunque la resolución sea de sólo 640 x 480 píxeles, con su tamaño de 3,5 pulgadas realmente no necesitarás más, y eso permite que el hardware vaya más ‘suelto’. Al ser un panel de tecnología IPS, los ángulos de visión serán perfectos.

GKD Mini Plus

También te habrás fijado en que esta consola tiene más botones que la Game Boy original, para ofrecer compatibilidad con juegos más actuales y más complejos; es por eso que también tenemos gatillos en la parte posterior. Pero la característica más única de esta consola es que podemos conectar un accesorio en la parte inferior para obtener dos palancas (o joysticks), que son ideales y necesarias para juegos en tres dimensiones.

De esta forma, podemos tener una consola más pequeña si vamos a jugar a títulos ‘retro’, o una consola más versátil para juegos modernos. El accesorio tiene su propio puerto USB-C y jack de audio para no perder esas conexiones, y parece que también hace la consola algo más ergonómica y fácil de coger durante largas sesiones de juego.

GKD Mini Plus

En lo que respecta a la potencia, GKD afirma que la Mini Plus cuenta con un procesador Rockchip RK3566 de cuatro núcleos Cortex A-55 a 1,8 GHz junto con una GPU Mali G52 2EE, que afirma que son suficientes para ejecutar todo tipo de juegos. Claro, que el gran atractivo de este tipo de dispositivos es la ejecución de emuladores, un aspecto algo polémico; pero los creadores de la GKD no tienen miedo de mostrar su consola con esos emuladores instalados, e incluso AliExpress muestra la consola ejecutando juegos clásicos de PlayStation y Game Boy Advance.

La GKD Mini Plus ya se puede obtener a través de AliExpress, con un precio de 145 euros, aunque puede variar dependiendo del vendedor y el mercado.

