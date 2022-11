Amazon tira la casa por la ventana: hasta un 64% de descuento en domótica, tablets y más

Hoy es el Black Friday 2022, pero como en ediciones anteriores, la celebración se ha expandido a toda la semana. De hecho, durante este tiempo hemos ido publicando varios artículos con las mejores ofertas que hemos encontrado en diferentes categorías de productos.

Con todo, hoy queríamos hacer un nuevo artículo resumiendo las ofertas de Amazon relacionadas con su hardware, porque algunas de ellas son brutales.

Tenemos todo tipo de productos, desde dispositivos con Alexa a tablets con Fire OS e incluso libros electrónicos.

Ofertas de altavoces de Amazon

Amazon Echo Show 15 El Androide Libre

Ofertas de tablets y dispositivos TV de Amazon

Amazon Fire TV El Androide Libre

Ofertas de libros electrónicos y otros

eero 6 El Androide Libre

Como veis, se han rebajado todo tipo de productos, y según lo que nos interese iremos a comprar uno u otro.

No obstante, queremos destacar el Amazon Smart Plug, un enchufe que permite tener Alexa en cualquier zona de la casa por poco dinero, aunque no es un altavoz per sé. Pero por 13 euros...

Algo parecido pasa con el Amazon Echo Show 5 de 2ª generación, que no es el que mayor pantalla tiene, pero claro, por 35 euros no podemos exigir absolutamente nada más.

Si os da igual no tener pantalla, el Amazon Echo Dot de 5ª generación se ha rebajado un 58% nada menos, y cuesta menos de 25 euros aunque salió hace pocas semanas. Y si no necesitáis lo último, el de 3ª generación tiene la mayor rebaja de la lista, de un 64%.

