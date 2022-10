Este bolígrafo promete limpiar las cámaras del móvil para eliminar borrosidades en las fotos

Uno de los grandes logros de los smartphones modernos ha sido popularizar la fotografía móvil y espontánea durante nuestro día a día, sin necesidad de llevar encima un aparatoso dispositivo a todas horas.

[La nueva revolución de Google en fotografía ya está aquí, capaz de iluminar fotos sin flash]

Por supuesto, las cámaras de los móviles aún no están a la altura de las DSLR o las cámaras profesionales (aunque hay miembros de la industria que creen que pronto lo estarán); pero para la mayoría de la gente, eso no importa tanto como la rapidez y la facilidad de uso. Lo que no admitimos tan fácilmente es que la foto salga borrosa sin saber muy bien por qué.

Herramienta para limpiar las cámaras del móvil

Si tus fotos no te salen tan bien como te gustaría, es probable que hayas pasado por alto algo muy importante: el mantenimiento y limpieza de las lentes. Es uno de los aspectos más importantes de la fotografía clásica, y lo es aún más en la fotografía móvil si tenemos en cuenta que las cámaras suelen permanecer siempre al descubierto. Es inevitable que se ensucien y si no las cuidamos, puede llegar al punto de que las fotos siempre salgan borrosas o con artefactos visuales.

LensPen es una marca que conoce muy bien ese problema; no en vano, es una de las referencias para la limpieza de cámaras, y ahora ha presentado su primer producto para fotografía móvil.

El bolígrafo de limpieza Smarty

Se llama Smarty, y es un bolígrafo con punta suave que está diseñado para limpiar las pequeñas lentes de las cámaras de los móviles modernos. Es muy parecido a otros productos similares que ya ofrece, excepto por el tamaño; por lo tanto, la idea es la misma, el uso de partículas de carbono que absorben las grasas que se pegan al cristal de la lente, mientras que la punta es capaz de atraer partículas de polvo.

El Smarty es más pequeño y fácilmente transportable respecto a otros productos de la gama, diseñado para llevarlo con nosotros a cualquier parte; además, la punta ha sido diseñada para adaptarse al tamaño de las lentes de los móviles.

Los resultados de Smarty, según LensPen

El Smarty tiene un precio en los Estados Unidos de 10 dólares. Aunque aún no ha sido lanzado oficialmente en España, otros productos de LensPen están disponibles en Amazon España, así que esperamos que este modelo también lo esté próximamente. Mientras tanto, es posible obtenerlo desde Amazon Estados Unidos además de la página oficial de LensPen.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan