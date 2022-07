Lo próximo en tu móvil Android es publicidad en la pantalla de bloqueo, y si no, paga para quitarla

Aunque de momento se quede lejos de España (y este modelo cada vez se vea más), hace unos días, Glance, una compañía que ofrece contenido para la pantalla de bloqueo en teléfonos en India y Asia, mostró su concepto para los teléfonos Android en Estados Unidos. Este concepto llevaba consigo publicidad, lo que puso todas las alarmas. Ahora esta versión de Glance en Estados Unidos no se lanzará con publicidad.

Con mucha incertidumbre

Si hemos sabido hace un par de horas que la industria de la automoción se sube al carro de los micropagos, con una BMW que parece directa a ello, los espacios que suelen estar limpios de publicidad, como la pantalla de bloqueo, van a formar parte de este tipo de micropagos.

Porque la idea que subyace detrás de todo lo que sucede con Glance, es que para que no veas publicidad en la pantalla de bloqueo tengas que pagar. Al menos es lo que se entiende de todo lo que está sucediendo estos días y de las mismas palabras del vicepresidente de Glance.

La historia comienza cuando TechCrunch indica que Glance está planeando lanzarse en Estados Unidos en dos meses. Saltó la preocupación sobre la posibilidad de que la publicidad llegara a la pantalla de bloqueo de los móviles Android.

Pero hace unas horas Rohan Choduhary, vicepresidente del feed Glance, declaró en CNET que la publicidad no se implementará en la versión estadounidense del producto. En vez de ello se explorará otras opciones de monetización, tales como suscripciones o lo que serían enlaces a comercios.

¿Qué es Glance?

Glance es un proveedor de pantallas de bloqueo que ofrecerá lo llamado como "Spaces", que en definitiva es un tipo de contenido vinculado a un tema o interés. Uno de estos espacios relacionados con el deporte mostraría los últimos detalles de un partido o actualizaciones en tiempo real.

Mientras que otro dedicado al trabajo elementos como un contador de pasos o una lista de reproducción. Pero hay más, ya que estos 'spaces' también se personalizarían cuando fuéramos en un taxi para así mostrar cuanto tiempo queda para llegar al destino o recomendaría echar una partida a un mini juego.

Hay que contar con que Glance no es una app Android que puedas descargarte, sino que de alguna forma yace sobre el sistema operativo como una especie de capa. De hecho, Glance es una parte mayor de Pragati OS, una versión personalizada de Android desarrollada en colaboración entre Google y Jio para su Jio Phone Next; y que no se nos olvide que Google es uno de sus inversores.

Es importante saber que Glance se podría desactivar del móvil en su versión estadounidense, y todavía se desconoce qué móviles Android y operadoras en Estados Unidos utilizará este proveedor de contenido para pantallas de bloqueo, pero queda claro que parece el próximo campo de batalla para la publicidad.

La pantalla de bloqueo, un espacio deseado

Esas pantallas de bloqueo, que suelen ser usadas para mostrar los widgets y otros elementos a través de AoD (Always on Display), han permanecido inmóviles y quietas, pero ahora parece que algo se está moviendo.

De hecho, ya TechCrunch muestra que el camino a seguir para publicidad es que aparezca en las pantallas de bloqueo de los teléfonos Android. Lo mismo ha sucedido con Ars Techcnica que ha puesto el grito en el cielo sobre la posibilidad de que la publicidad invada este espacio.

Ahora bien, como hemos comentado, quitarla podría pasar por un modelo de suscripción a través de un micropago o enlaces comerciales directos como clama el vicepresidente de Glance. Y ya sabemos lo que está gustando este tipo de monetización a todo tipo de empresa o compañía ahora mismo. Solamente hay que echar un ojo a la diversificación del negocio de muchas compañías que se dedicaban a la telefonía y ahora mismo ofrece todo tipo de servicios.

Eso sí, de momento no se sabe nada sobre la posible llegada a España y a otras regiones, aunque Glance ya opera en India y parte de Asia. Veremos si realmente la pantalla de bloqueo de un móvil se convierte en el próximo espacio publicitario; Apple ya ha dado indicaciones de por dónde van los tiros en iOS 16.

