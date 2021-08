Podrás descargar Pokémon Unite en móviles Android muy pronto

La llegada de Pokémon Unite fue anunciada por The Pokémon Company para este próximo mes de septiembre, y ahora, la compañía ha acabado de concretar la fecha en la que el juego multijugador ambientado en el unierso Pokémon hará su desembarco en Android y en iOS.

Ambas plataformas comparten la fecha de estreno del juego, que, según recoge The Verge tendrá lugar el 22 de septiembre, por lo que tengas el móvil que tengas, podrás jugarlo según salga, siempre que este sea compatible.

Pokémon Unite es un MOBA, es decir, un Multiplayer Online Battle Arena, o lo que es lo mismo, un juego multijugador online de batallas en el que se podrán atrapar Pokémon salvajes para entrenarlos y hacerlos combatir en un formato de 5 contra 5.

Pokémon UNITE cambiará la forma de jugar en móviles con Pokémon

El jugador verá todo desde arriba, y podrá dirigirlos y planear su estrategia con una visión periférica. Según se ha podido ver, es un juego que guarda ciertas similitudes con el League of Legends, el popular juego que también dio el salto a los móviles a finales del pasado 2020.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!



Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

Su carácter multiplataforma permitirá que los usuarios de móvil se puedan enfrentar contra los de Nintendo Switch, algo que abre muchas posibilidades a este Pokémon Unite, y que no confiere ventaja a los jugadores de ninguna de las dos plataformas.

Pokémon Unite

Pokémon Unite tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los juegos más interesantes del año, y las similitudes que guarda con juegos como Wild Rift o con Brawl Stars hacen que llegue a un mercado en el que la curva de adaptación que tendrán que superar los usuarios es mínima.

Ahora mismo, el juego ya tiene abierto el periodo de pre-registro en ambas plataformas, por lo que puedes inscribirte para que se te notifique en el momento en el que este esté disponible.

