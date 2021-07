Android 12 eliminará una de las mejores funciones de personalización

La personalización en Android es uno de los aspectos mejor valorados por los usuarios en España con teléfonos que usan el sistema operativo. Android 12 se lanzará este otoño de forma oficial en los dispositivos, pero promete ser un paso atrás en cuanto a las opciones de personalización para los usuarios.

En las betas que se han lanzado hasta ahora de Android 12 hemos visto como Google ha introducido Material You en el mismo, su nuevo diseño. La introducción del mismo podría suponer la despedida de una de las funciones de personalización más importantes en el sistema: el poder personalizar la fuente e iconos.

Sin personalizar fuente e iconos en Android 12

Android 12

Como cuentan desde 9to5Google, en Android 12 se elimina la posibilidad de personalizar la fuente y los iconos, así como las personalizaciones de color de acento. En un principio se pensaba que esta era una consecuencia de haber actualizado a la tercera beta del sistema operativo, lanzada recientemente, pero no se trata de un error.

Además, la propia Google confirma que no se trata de un error, sino que este es el resultado deseado. La firma argumenta que Material You es una característica más moderna, inteligente y dinámica, con la que van a sustituir estas funciones de personalización presentes en Android 10 y 11.

Material You en Android 12 permite cambiar los colores del tema en base a tu fondo de pantalla, introduciendo así más colores en diversas áreas del sistema operativo, dando algo más de control a los usuarios. Pero el no poder personalizar la fuente o los iconos es algo que no gusta a muchos usuarios.

La actualización a Android 12 supondrá por tanto despedirse de la posibilidad de personalizar la fuente y los iconos, debido a la llegada de Material You. Habrá que ver si este nuevo diseño y opciones que Google introduce consigue hacer olvidar estas opciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan