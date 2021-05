Android 12 prohíbe cambiar el menú compartir en las aplicaciones

Android 12 ya está disponible para todo aquel que lo quiera probar mediante las versiones de desarrollo y beta que Google ha ido publicando en los últimos meses.

En la última de estas versiones hemos visto cambios muy significativos en la estética del sistema, pero aún quedan muchas cosas por ser presentadas y confirmadas.

Una de las últimas en saberse es que, a partir de Android 12, no podremos usar aplicaciones para personalizar el menú compartir del sistema.

El menú compartir será intocable en Android 12

Esta noticia ha saltado a primera plana cuando un desarrollador, el creador de la app Sharedr, preguntó en los foros de soporte de Google si el que Android 12 no permitirá a su app funcionar era un error.

La respuesta de los desarrolladores del sistema ha sido bastante contundente:

"En realidad, nunca habíamos tenido la intención de permitir que las aplicaciones reemplazaran el cuadro de diálogo para compartir, ese comando es para que las aplicaciones inicien el cuadro de diálogo para compartir. Ser capaz de reemplazar el cuadro de diálogo para compartir también se está volviendo cada vez más dificil: no podría implementar la parte de compartir directamente de la interfaz de usuario, ni las pestañas de perfil personal frente a trabajo en Android R, etc. Simplemente esto no es algo que sea factible permitir a las aplicaciones."

Así pues, el desarrollador de la app Sharedr ha decidido abandonar el proyecto y dar simplemente soporte para los errores de su programa en versiones anteriores a esta.

Es posible que veamos más cambios de este tipo en Android 12, que tendrá modificaciones internas y muchas externas provocadas por el nuevo lenguaje de diseño, Material You.