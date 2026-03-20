El portátil Windows de 550 € que lucha contra el MacBook Neo: impresionante pantalla, 1 kg de peso y 16 GB de RAM

El MacBook Neo ha llegado para revolucionar el sector de los portátiles. Y es que poco a poco hemos visto cómo los ordenadores portátiles han ido sustituyendo a los típicos ordenadores de sobremesa salvo en usos concretos como el gaming. Y eso pese a las dificultades de los últimos meses.

Esto ha hecho que, a la hora de querer cambiar de modelo, la mayoría de compradores opten por este tipo de dispositivos, sea para trabajar, jugar, estudiar o simplemente disfrutar de contenido multimedia.

Esto último es especialmente relevante en un momento en el que el alquiler de habitaciones se dispara y no siempre se pueden ver las películas en el salón.

Una de las últimas propuestas que hemos probado es el Medion Signium 14 S1, un modelo de coste ajustado que, no obstante, presume de tener una pantalla OLED.

Ni siquiera Apple tiene actualmente modelos de portátiles con esta tecnología de pantalla. Marcas como Samsung sí, pero su precio es mucho más elevado.

De hecho, el coste es una de las ventajas de este Medion. El precio de este portátil es de 899 euros, pero lo hemos visto en oferta en tiendas como MediaMarkt por unos 549 euros.

Una pantalla espectacular

El panel de este portátil es, desde luego, la estrella en el conjunto de especificaciones. Tiene una diagonal de 14 pulgadas con proporción 16:10, con una resolución 2,8 K de 2.880 × 1.800 píxeles y panel OLED, lo que hace que los colores y el contraste sean mucho mejores que en ordenadores con paneles IPS convencionales.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto hace que este ordenador sea perfecto para tareas de entretenimiento como ver series y películas, aunque la calidad de la pantalla también se valora a la hora de trabajar con él.

Además, el brillo máximo de 400 nits, que parece poco comparado con lo que son capaces de mostrar los móviles de última generación con paneles OLED, pero que en un portátil es suficiente para que sea usable con una luz ambiental elevada.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y tenemos que remarcar la resolución de la pantalla, que con 14 pulgadas y esa cantidad de píxeles nos ofrece una nitidez que no se suele ver en este rango de precios. Y eso es algo a valorar.

Por si fuera poco, esta pantalla es capaz de ofrecer una tasa de refresco de 120 Hz, algo a lo que estamos acostumbrados en móviles, pero no en ordenadores.

Rendimiento y ventiladores

Este ordenador cuenta con un procesador Intel Core i5, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Son prestaciones adecuadas para el precio que tiene y que no nos van a hacer sustituir un ordenador gaming ni mucho menos pero sí que van a ser suficientes para la mayoría de tareas que suelen realizarse con este tipo de dispositivos.

El sistema va bastante fluido, pero es cierto que a la mínima que le empezamos a exigir algo, los ventiladores saltan y ese sonido sabemos que implica que, tarde o temprano, el procesador va a recortar su potencia para no perjudicar la autonomía.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta está en torno a las cuatro o cinco horas reales de uso, aunque evidentemente depende no solo del brillo de la pantalla, sino también de las tareas que estemos realizando, la cantidad de aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano, etc. Aun así, lejos de las 7 horas que promete la marca.

No es un portátil que destaque por esto, pero está en la media de lo esperado para un dispositivo con un coste aceptablemente ajustado, teniendo en cuenta como está el mercado actualmente en España.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la conectividad, el dispositivo está muy bien equipado. Cuenta con un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo-C (con Display Port y Power Delivery), un puerto USB 3.2 Gen1 Tipo-C, dos puertos USB 3.2 Gen1 Tipo-A y un USB 2.0 Tipo-A.

Además, tenemos jack de auriculares y un puerto HDMI por si queremos utilizar un monitor externo, incluso tiene un botón físico para silenciar el micrófono y la cámara. Así queremos garantizar la privacidad.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como era de esperar, usa Windows 11, en su configuración Home, y dispone de bluetooth y WiFi 6.

Ligero y delgado

Otra de las prestaciones en la que la marca ha trabajado es en el peso y el tamaño. Pese a tener 14 pulgadas de diagonal el peso no llega a 1 kg, quedándose en 996 gramos.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto se aprecia en el día a día, sobre todo si tenemos que cargar con el ordenador porque estudiemos o trabajemos fuera de casa.

Para lograr este peso la empresa ha optado por una carcasa metálica, aunque al tacto no es tan premium como otros modelos, pero a cambio el peso es ínfimo.

El grosor, de unos 16 mm, también es ajustado, y se agradece el que se pueda abrir con una mano gracias al diseño de la parte superior, donde está la cámara frontal que, por cierto, cuenta con un emisor de infrarrojos para el desbloqueo facial con Windows Hello.

Teclado y trackpad

Pese a aquel diseño, es una de las características que más nos ha gustado de este ordenador hemos de reconocer que el teclado, aunque visualmente es más que correcto, y está retro iluminado, deja algo que desear.

Medion Signium 14 S1 Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es que haya problemas a la hora de escribir o realizar otras tareas, pero es cierto que la calidad de las teclas y el recorrido de las mismas es mejorable.

No podemos decir lo mismo del trackpad, que tiene un gran tamaño, de cristal y funciona bastante bien. Estoy acostumbrado a utilizarlo en un MacBook Air M2 y la verdad es que me he acostumbrado mucho más rápido de lo que esperaba.

¿Me lo compro?

Este ordenador está pensado para ese tipo de personas que quiere un portátil, pero no puede o no desea gastarse mucho dinero. Por menos de 550 euros tenemos un dispositivo que cumple de forma correcta en la mayoría de apartados pero que destaca sobremanera en la pantalla. Es pues una alternativa barata para quienes buscan hacer un uso diario más allá del que puedan realizar con el móvil. Todo en un precio menor que el reciente MacBook Neo.

Y, teniendo en cuenta que es lo que miramos en todo el momento, es algo a valorar. Incluso aunque no vayamos a jugar o ver muchas películas y series tener un panel de esta calidad en un portátil económico es algo que no se suele ver.

Además, el peso de menos de 1 kg y el diseño hace que sea agradable el uso diario, lo cual es más importante de lo que parece, sobre todo si no trabajamos siempre en el mismo sitio.