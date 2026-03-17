Probamos el POCO X8 Pro Max: elegancia, potencia y gigantesca batería de 8.500 mAh, así ataca Xiaomi a la gama media

Si hay una marca que prioriza la calidad y precio como nadie en el actual mercado de telefonía esa es POCO. La submarca independiente de Xiaomi enfocada en ofrecer alto rendimiento a precios competitivos se ha superado con su último lanzamiento, el POCO X8 Pro Max.

El POCO X8 Pro Max es la máxima representación del "bueno, bonito y barato", tanto que parece casi imposible recomendar algo que dé más a menor precio. Sencillamente, en una balanza de especificaciones frente a precio no tiene rival.

Lo hace con un chip de alto rendimiento, un diseño sobrio y funcional y destacando por encima de todo en autonomía, con una batería gigantesca que no sacrifica el diseño: 8.500 mAh con tecnología de silicio carbono.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado esta última bestia de POCO que llega al mercado español a partir de 529,99 € para comprobar de primera mano cómo son las sensaciones en el día a día y si está a la altura de todo lo que promete.

Diseño sobrio y elegante

Uno de los elementos donde POCO solía sacrificar para poder optimizar la relación entre calidad y precio era en los materiales. Aunque los diseños fuesen cuidados y, normalmente llamativos, la terminación y sensación en la mano hacía que se notase que el teléfono estaba un escalón por debajo de la gama alta. Esto ya no sucede con el X8 Pro Max.

En la mano se siente premium, contundente y bien construido. No hay plásticos que chirríen en la estética sino un chasis con marco metálico y trasera de fibra de vidrio que busca un tacto más exclusivo y menos resbaladizo.

POCO X8 Pro Max Chema Flores El Androide Libre

Estamos ante un teléfono grande, de 162,9 mm de alto, 77,9 mm de ancho, 8,2 mm de grosor y con 218 gramos, dimensiones razonables para la batería que monta y la enorme pantalla (6,83") que permite disfrutar del contenido sin parar. ​

Pese a todo, no se siente como un 'ladrillo', sino que busca atacar al público que pide teléfonos de grandes dimensiones para hacer la máxima vida posible con un único dispositivo.

Pensando en la durabilidad, el diseño también le permite ganar la certificación IP68, una de esas cosas que hace unos años estaban reservadas a la gama alta y aquí llega como una prestación más buscando que el usuario pueda disponer de una mayor fiabilidad en su teléfono.

Batería como reclamo

Pero si hay un reclamo para este teléfono es, sin duda, su batería. El POCO X8 Pro Max monta una gigantesca batería de 8.500 mAh, la más grande en la historia de la marca. Lo hace gracias al uso de la tecnología de silicio‑carbono, lo que le permite estirar enormemente la autonomía sin sacrificar diseño.

Por poner en contexto lo que supone este dato: es habitual encontrar teléfonos de gama alta de estas dimensiones que ronden los 5.000 o 5.500 mAh; la marca de Xiaomi da un enorme salto de capacidad para situarse como referencia del sector. Nadie da más por menos.

POCO X8 Pro Max Chema Flores El Androide Libre

En la práctica nos permite hacer dos días de uso intensivo sin preocuparnos de buscar un enchufe, pudiendo llegar a un tercero. Es un completo cambio de juego en lo que a usabilidad y experiencia se refiere en un teléfono móvil. Se acabó la rutina de cargarlo por la noche, sencillamente, no hace falta.

Otro de los reclamos de esta gigantesca batería es su velocidad de carga. Incorpora la tecnología de 100W HyperCharge, que promete cargar del 0 al 50% en 24 minutos, lo que en la práctica es tener autonomía para un día en menos de media hora. Si queremos cargarlo por completo, habrá que esperar unos 40 o 50 minutos. No tiene rival.

Eso sí, cabe tener en cuenta que no incluye cargador, con lo que habrá que adquirir uno de esta potencia por separado.

Un detalle interesante de este POCO X8 Pro es que incorpora carga inversa, es decir, puede utilizar su batería como una powerbank para cargar así otros dispositivos a través de conexión USB-C, y lo hace bastante rápido: hasta 27W. Aunque no es una funcionalidad que vaya a usarse a diario, es especialmente útil si vamos de viaje o a pasar una jornada larga sin un cargador a mano.

Rendimiento como pilar

Si la batería es importante para este teléfono, también lo es su corazón: el Dimensity 9500s. Se trata de una variante ligeramente menor del 9500 que montan móviles como el Oppo Find X9 o el VIVO X300 Pro. Tenemos aquí un portento de procesador.

Fabricado en 3 nm, con una arquitectura 4+4 de núcleos grandes y una frecuencia de hasta 3,73 GHz en el núcleo principal, este chipset es una bestia que apunta directamente al usuario que quiere jugar y tirar de IA sin despeinarse ni invertir de más.

Lo cierto es que el POCO X8 Pro Max presume de una fluidez y capacidad propia de la gama alta, especialmente palpable en títulos exigentes o cuando estamos viendo contenido de alta calidad con altas resoluciones.

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Precisamente la experiencia se redondea con una buenísima pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas resolución 1,5K, 12 bits y certificación de color HDR10+ y Dolby Vision. Una subida de nivel más propia de teléfonos que le doblan en presupuesto. Además, tenemos un brillo máximo de 3.500 nitos de pico, ideal para usarlo bajo el sol directo.

Pantalla, batería y la optimización del procesador trabajan en sintonía para poder ofrecer altos niveles de brillo con contrastes bien marcados para rendir excelentemente en cualquier situación.

Con respecto al sonido, monta altavoces estéreo simétricos con certificación Hi-Res y compatibilidad con Dolby Atmos, lo que permitirá disfrutar bien de música, películas o series sin necesidad de tirar de auriculares. Eso sí, soporta códecs como LDAC o LHDC 5.0 para tener una experiencia premium con auriculares, si así lo queremos.

Para redondear la experiencia tenemos Xiaomi HyperOS 3, que llega con un diseño más limpio, intuitivo y capaz, poniendo énfasis en la interconexión entre dispositivos con HyperConnect. Integra elementos como HyperIsland y funciones de IA propias, así como Google Gemini o Circle to Search.

Eso sí, uno de los elementos que sigue haciendo que POCO se encuentre un peldaño por debajo de otros smartphones más premium de Xiaomi se encuentra en las aplicaciones preinstaladas. Si el usuario se despista puede llegar a tener más de una docena de apps no solicitadas que merman la experiencia.

Cámara correcta y eficaz

En lo que respecta a la cámara, el POCO X8 Pro Max apuesta por eficacia frente a versatilidad. En lugar de tratar de cautivar al usuario incorporando un mayor número de lentes que sirvan para engrosar el reclamo del márketing, opta por un sensor principal acompañado de un ultra gran angular.

La principal dispone de un sensor de 50 MP Light Fusion con estabilización óptica (OIS) con la que consigue un resultado sólido en la mayoría de los entornos. No es un móvil que busque competir en el apartado fotográfico con los mejores, sino que opta por un resultado sólido en 1x o con el recorte 2x.

Le acompaña un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 20 MP. No hay teleobjetivo ni grandes alardes de zoom, con lo que si estamos buscando un teléfono que pueda presumir de teleobjetivo, será mejor optar por otras opciones.

La clave de la fotografía de este móvil está en el procesamiento. Apuesta por tecnologías como Dual Native ISO Fusion para ampliar el rango dinámico y mejorar la respuesta en escenas con mucho contraste o baja luz. Asimismo, funciones como UltraSnap permiten disparar ráfagas de hasta 120 fotos en modo retrato manteniendo detalle y nitidez, mientras que Dynamic Shots juega con la conversión entre vídeo y fotos que dan resultados llamativos.

En suma, la cámara ofrece herramientas más pensadas para redes sociales y contenido rápido, más que para ese usuario profesional que quiere disparar en RAW y editar después.

​¿Me lo compro?

El POCO X8 Pro Max es un móvil que no engaña con su apellido. El 'Max' no es solo una pantalla grande, es músculo. Una declaración de intenciones de la compañía en potencia y autonomía que se redondea con un diseño más premium y elegante.

Lo hace con un precio contenido de sólo 529,99 € para 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Un logro para Xiaomi en un momento en el que los precios de los componentes se ha disparado y rivales como el Pixel 10a llegan por 549 euros con menos RAM y almacenamiento.

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Esta generación busca ser el teléfono para la gran mayoría de usuarios y no centrarse únicamente en aquellos entusiastas de la tecnología que buscan un terminal extremadamente potente por poco dinero. Las mejoras no están únicamente centradas en aprovechar el teléfono para jugar o tareas pesadas, sino también para hacer la experiencia general más redonda y usarlo muchas horas.

El talón del POCO X8 Pro Max es su cámara. Aunque rinde y cumple en la mayoría de las situaciones, es poco versátil y se agradecería un mayor detalle y despliegue en algunos entornos. Se entiende la renuncia para mantener el resto de la propuesta.

La historia de este móvil no se cuenta con la cámara, sino con la batería y el rendimiento; se nota en las decisiones de hardware y en el desempeño de un teléfono capaz, potente y con una autonomía que te olvidarás de dónde dejaste el cargador.