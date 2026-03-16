Probamos el VIVO V70, un móvil de gama media-alta tan redondo que es perfecto para la mayoría de usuarios

Hubo un tiempo en el que hablar de VIVO en España era hablar de una marca que hacía cosas interesantes en China, pero que en Europa mirábamos con la curiosidad de quien observa un exótico deportivo por televisión.

Eso ha ido cambiando y hoy en día la marca tiene disponible en España móviles como el VIVO X300 Pro, un terminal que es capaz de rivalizar con lo mejor de Samsung y Apple.

Pero en España lo que más triunfa es la gama media o media alta, terminales con buenas prestaciones y diseño que no cuestan más de 1.000 euros.

Y hoy la compañía china presenta su nuevo VIVO V70, un modelo pensado para el que quiere una buena experiencia a un buen precio y se niega a renunciar a una cámara de primer nivel y a una autonomía notable.

El VIVO V70 llega al mercado español no para pelear en la gama de entrada o en la gama premium, sino para canibalizar la gama media-alta.

VIVO V70, un móvil de gama media muy redondio

Lo hace con una propuesta que se aleja de los fuegos de artificio innecesarios para centrarse en tres pilares: una batería de gran nivel, una colaboración con ZEISS en cámara que ya es madura y un diseño que sigue siendo la envidia de muchos.

Por supuesto, la resistencia es uno de sus valores clave, con un marco de aluminio de resistencia elevada y certificación IP-68 y también IP-69.

Buen rendimiento

VIVO ha diseñado dos variantes del V70, la que analizamos, con un Snapdragon 7 Gen 4 y una denominada V70 Elite con un Snapdragon de la familia 8.

Pero el que nos ocupa dispone de un procesador correcto, pero no pensado para los que van a exprimir el móvil. Eso sí, cuenta con 12 GB de RAM LPDDR5X y un almacenamiento UFS 4.1 de 512 GB que vuela.

Vivo V70 Alvarez del Vayo El Androide Libre

En el día a día, esto se traduce en una multitarea que no tose. Puedes tener abiertas veinte aplicaciones, saltar de una edición de vídeo en 4K a un juego exigente como el último Genshin Impact, y el teléfono responde correctamente.

Lo más destacable no es la potencia bruta, sino la gestión térmica. VIVO ha implementado una cámara de vapor de nueva generación que mantiene el chasis fresco incluso tras sesiones largas de uso intensivo.

No hay rastro de ese thermal throttling que arruina la experiencia en otros terminales más delgados. Además, la integración de los nuevos algoritmos de IA permite que el sistema aprenda tus rutinas.

Una pantalla de gran calidad

La pantalla del V70 es un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con una resolución que se sitúa en ese punto dulce de los 1.5K. ¿Por qué no 2K? Porque la eficiencia energética manda, y a esta densidad de píxeles, el ojo humano es incapaz de notar la diferencia.

La tasa de refresco adaptativa llega hasta los 120 Hz, lo que proporciona una fluidez pasmosa al hacer scroll por redes sociales o navegar por el sistema.

Vivo V70 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Pero donde realmente saca pecho es en el brillo de pico. En exteriores, bajo el sol directo de mediodía, el panel es perfectamente legible, alcanzando niveles de nits que hasta hace poco solo veíamos en los modelos "Ultra" de la competencia. Llega a los 5.000 nits de brillo pico en modo HDR.

Además, el sensor de huellas es ultrasónico, el mejor del mercado, y se nota en la velocidad de respuesta. Es raro ver un terminal por debajo de los 1.000 euros con esta tecnología.

Apostando a la cámara

Llegamos al plato fuerte. La alianza con ZEISS ha dejado de ser una pegatina en la trasera para convertirse en el alma del teléfono.

El VIVO V70 monta un sensor principal de 50 Mpx con una lente que minimiza las aberraciones cromáticas y los destellos fantasma gracias al recubrimiento T*.

Vivo V70 Alvarez del Vayo El Androide Libre

La fotografía nocturna es, sencillamente, de otra liga para un teléfono de este precio. El modo noche no se limita a "hacer de día la oscuridad", sino que respeta las sombras y las luces.

Pero la verdadera joya es el Super Telephoto, con zoom óptico de 3 aumentos y 50 Mpx. Los retratos con este terminal tienen ese "look" profesional, con un desenfoque progresivo y natural que no recorta las orejas ni el pelo de forma artificial.

Mención aparte merece el vídeo, con una estabilidad digna de un gimbal externo. Esto es raro en un móvil Android de gama alta, pero en un gama media alta es incluso más llamativo.

La parte menos positiva la pone el ultra gran angular, que es de 8 Mpx, y se queda algo atrás con respecto a los otros sensores. La cámara frontal es de 50 Mpx, y hace resaltar aún más la baja calidad del ultra gran angular. Nos ofrece selfies nítidos y vídeos estabilizados. Qué más podemos pedir.

Gran batería y carga rápida

Mientras la industria se ha estancado en los 5.000 mAh como estándar, los fabricantes chinos empiezan a subir el nivel. VIVO ha logrado embutir una celda de 6.500 mAh de silicio-carbono en un cuerpo que apenas supera los 8 milímetros de grosor.

En mis pruebas, llegar al final del segundo día o casi ha sido la tónica habitual. Eso sí, si jugamos mucho o grabamos mucho vídeo la batería nos permite llegar, holgadamente, al día.

Y cuando toca pasar por el cargador, su sistema de carga rápida de 90 W rellena el tanque en poco más de 35 minutos.

Origin OS 6

El V70 corre sobre OriginOS 6, una capa que ha madurado hasta convertirse en una de mis favoritas. Es limpia, estética y, sobre todo, altamente personalizable.

La inclusión de la Origin Island, esa zona interactiva en la parte superior, es una solución elegante que aprovecha el espacio de la cámara frontal de forma inteligente. Pero no deja de ser una copia de la de Apple.

Vivo V70 Alvarez del Vayo El Androide Libre

La integración de la IA no es intrusiva. Tienes herramientas útiles: un borrador mágico en la galería que funciona de cine, traducción simultánea en llamadas y una gestión de la privacidad que te avisa en tiempo real de qué apps están accediendo a tus sensores.

Es un software que no estorba, y eso es el mejor cumplido posible. Y se mantiene la integración tanto con ordenadores de Apple como con PCs, lo que facilita el uso del móvil a la hora de trabajar.

¿Me lo compro?

Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria: ¿merece la pena el VIVO V70? Si vienes de un teléfono de gama media de hace dos o tres años, el salto va a ser notable. Es un terminal que no tiene puntos débiles claros.

Vivo V70 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Si eres un entusiasta de la fotografía que no quiere cargar con una cámara pesada, o si eres de esos usuarios intensivos que necesitan batería real, el VIVO V70 es una buena compra.

VIVO ha conseguido ofrecer una experiencia de gama alta por un precio razonable. En un 2026 lleno de opciones similares, el V70 intenta tener personalidad propia sin apostar por prestaciones llamativas que luego no vamos a usar nunca. Y eso, en este sector, vale oro.