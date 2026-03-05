Probamos el Nothing Phone (4a), el móvil que sube de nivel a la gama media: más premium y mejor fotografía por 349 €

Nothing va a contracorriente. La joven compañía británica ha presentado sus nuevos auriculares Nothing Headphone (a) y sus móviles: el Nothing Phone (4a) y (4a) Pro. Lo hace demostrando que es posible innovar y ofrecer algo diferente y fresco en la gama media.

Estos nuevos teléfonos no solo llegan con la ambición de disrumpir, sino de ser la referencia de la marca este año, ya que Carl Pei, su CEO, confirmó que no habría gama alta en 2026. De este modo, y con la agresiva subida de componentes, Nothing ha optado por diferenciar algo más su familia (4a) dotándola de más fuerza que nunca.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado la última semana con el Nothing (4a) para comprobar de primera mano si es tan bueno como parece y si merece la pena este teléfono que llega al mercado a partir de 349 €.

Un diseño lleno de color

El heredero directo del exitoso Phone (3a) es un aviso a navegantes: se puede innovar en diseño, cámara y software sin caer en la guerra de especificaciones vacías. Sin embargo, también demuestra que es posible mantener un diseño innovador y rompedor al tiempo que mantiene una coherencia en la historia del modelo.

El Phone (4a) sigue apostando por la trasera transparente, pero ahora lo hace con un acabado más equilibrado y refinado, usando más metal y mejor cohesión de materiales que hace que sea más premium sin perder sus señas de identidad.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

Las tres cámaras se agrupan ahora en un módulo de aluminio con forma de píldora en la parte superior, creando un bloque muy reconocible que, combinado con el vidrio transparente, permite ver parte de la estructura interna y la batería. El resultado es un teléfono que llama la atención sin necesidad de recurrir a brillos ni degradados, y que sigue transmitiendo esa idea de hardware honesto que Nothing ha usado como bandera desde su primer modelo.

La otra gran seña de identidad de Nothing es la interfaz Glyph que ahora estrena un nuevo diseño. Denominado Glyph Bar, se trata de un novedoso juego de luces que conforma una barra rectangular con 63 mini-LED distribuidos en 7 bloques, que alcanza los 3.500 nits. Este sistema de luces LED sirve para gestionar notificaciones o alertar de grabaciones.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

Con esta nueva Glyph Bar la compañía también va diferenciando las alertas en función de la gama de producto: a más densidad de puntos de luz, más funcionalidades y mejor será el modelo.

El toque diferencial de esta generación está en la llegada del color. Si hasta ahora —y salvo las ediciones de la comunidad— los teléfonos de Nothing eran blancos o negros, ahora además introduce dos versiones: una en azul y otra en rosa con la que la compañía quiere ampliar su base de usuarios sin perder su característica referencia visual.

Más potencia, mejor cámara

Para Nothing ser un gama media no significa sacrificar la experiencia. La ambición de la compañía es que sus móviles sean fluidos, rápidos y capaces, por eso han añadido mejor procesador, más batería y especialmente un salto en la cámara donde el modelo precedente adolecía en ciertas condiciones.

Nothing mantiene su apuesta por Snapdragon en la gama media, pero sube un peldaño con el Snapdragon 7s Gen 4, uno de los chips más completos de su segmento. Comparado con el Snapdragon 7s Gen 3 del Phone (3a) tendremos mejoras de eficiencia energética, así como del rendimiento de CPU y GPU.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

El almacenamiento UFS 3.1 es ahora más rápido, con hasta un 147% más de velocidad de lectura y un 380% más en escritura respecto a anteriores modelos, algo que se nota al abrir apps pesadas, juegos o gestionar archivos grandes. Ante la escasez de RAM, la compañía potencia RAM Booster para insuflar esa potencia que a veces puede hacer falta.

Con respecto a la batería tendremos la seguridad de acabar el día de sobra gracias a los 5.080 mAh que monta, pudiendo cargarla además rápidamente gracias a los 50W de velocidad.

Es especialmente interesante esta batería debido a que este año monta una pantalla AMOLED flexible de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K. El frontal gana limpieza con marcos más finos y mejora el brillo hasta 4.500 nits pico a pleno sol, lo que invita a usar el teléfono en todo momento.

Precisamente la mejora en la pantalla permite disfrutar mejor del visionado de fotografías. Y es que uno de los grandes saltos de calidad de esta generación frente a la anterior es la cámara.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

Si el Phone (3a) ya dio un golpe sobre la mesa al ofrecer un teleobjetivo en la gama media, el Phone (4a) afina la fórmula para tener una cámara principal más grande y luminosa con un mejor zoom.

El sensor principal es un Samsung GN9 de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,57”, apertura f/1.88 y estabilización óptica (OIS), capaz de recoger hasta un 64% más de luz que sensores rivales. En la práctica, esto se traduce en fotos más nítidas, mejor rango dinámico y un rendimiento en noche que rinde excelente en la liga de precio en la que compite.

Le acompaña un ultra gran angular de Sony con campo de visión de 119,5º pensando en esa versatilidad para inmortalizar grandes espacios, paisajes o arquitectura.

Sin embargo, el protagonista es el nuevo teleobjetivo periscópico tetraprisma: un sistema de doble prisma que consume menos batería y ocupa un 32% menos espacio que el tele 3x en L del Phone (3a) Pro, permitiendo montar el mismo sensor que el Phone (3), también con OIS. Es decir, hereda lo mejor de su gama alta en su nuevo gama media asequible.

Con esta óptica, el Phone (4a) ofrece un zoom óptico 3,5x (equivalente a 80 mm, perfecto para retratos), un zoom “sin pérdida” 7x y un modo ultra zoom que llega hasta 70x. Evidentemente, ese 70x es más una curiosidad que algo utilizable a diario, pero el tramo 3,5x–7x es realmente útil para fotografía urbana y de situaciones diarias.

En vídeo, el Phone (4a) graba en 4K a 30 fps, con estabilización híbrida (OIS + EIS) y apoyo de IA para reducir trepidaciones y mejorar luces y sombras. Además, dispone de slow motion a 120 fps en Full HD y nuevas herramientas de edición con siete ajustes adicionales.

Experiencia exquisita con IA

Uno de los detalles que hace que Nothing tenga una importante legión de fans es la experiencia de usuario, que ya no se entiende sin su capa de software Nothing OS.

Sobre Android 16, Nothing OS 4.1 apuesta por animaciones más naturales, mejor respuesta al abrir y cerrar apps y uso de interpolación de fotogramas para que todo se sienta fluido siempre. Todo con un lenguaje de diseño limpio, claro y sin bloatware.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre Chema Flores El Androide Libre

El gran paraguas aquí es Essential AI, un conjunto de herramientas que giran alrededor de tres ideas: capturar, organizar y encontrar usando inteligencia artificial. La tecla Essential se mueve al lateral izquierdo, separada del bloque de botones de volumen y encendido, para que la identifiques al tacto y puedas usarla como atajo para capturas de pantalla, grabación de pantalla o iniciar una nota de voz.

Un asistente que en cuanto te acostumbras a usarlo es realmente útil. Todo lo que recopilas acaba ahí y Essential Memory aplica modelos de IA para analizar y extraer información clave, resumiendo, etiquetando y poniendo orden en capturas de pantalla y audios.

Asimismo, sigue apostando por Essential Search que ahora, integrado también en el Phone (4a), que evoluciona para permitir buscar contactos, mensajes, notas, fotos, apps y obtener respuestas rápidas.

Lo más interesante de estas nuevas funcionalidades es que están en constante evolución y permiten al usuario sentir que está manejando un teléfono vivo y que el equipo de desarrolladores sigue trabajando en mejorarlo cada día aunque ya lo haya puesto en venta.

¿Me lo compro?

Nothing ha convertido sus smartphones de gama media en verdaderos fenómenos y el Phone (4a) coge lo mejor del Phone (3a) para llevarlo a otro nivel.

Lo hace con una relación entre calidad y precio más que correcta teniendo en cuenta la situación de escasez de memoria actual. Aunque es cierto que la versión más asequible —8 GB y 128 GB por 349 €— se puede quedar corta para muchos usuarios y es preferible optar por la de 256 GB (389 €) e incluso 12 GB y 256 GB (429 €). En cualquier caso son precios competentes para lo que ofrecen y el panorama alternativo.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

El Phone (4a) resulta un smartphone especialmente atractivo para quien busca algo distinto sin irse a los modelos más caros. Lo hace mejorando en potencia, pantalla, autonomía y cámara, con un zoom periscópico más capaz.

Si ya tienes un Phone (3a) reciente la actualización no es imprescindible, aunque la mejora en cámara —especialmente en zoom— y la nueva disposición de Essential AI pueden marcar la diferencia para perfiles muy intensivos en foto, vídeo y productividad móvil.

Para quien viene de un gama media Android más clásico o de un modelo más antiguo el Phone (4a) se coloca como una opción muy recomendable. Un teléfono con personalidad que ofrece una experiencia de uso mucho más madura, coherente y, sobre todo, distinta a casi todo lo que hay en su rango de precio. La experiencia premium a precio contenido para revolucionar la gama media.