Probamos la HONOR MagicPad 4: pantalla y sonido de nivel cinematográfico con la tablet más delgada del mundo

Tras lanzarse con el nuevo HONOR Magic V6 y Robot, pasamos por el análisis a una de las tablets más atractivas de este año, tanto por su conjunto de especificaciones como por ser la más delgada del mundo, la MagicPad 4.

4,8 mm de grosor para que pueda comprarse desde mañana mismo por 699 euros en España y así sobrepasar los 5,1 mm del iPad Pro de Apple.

Llega con una oferta de lanzamiento que incluye teclado y HONOR Magic Pincel 3 de forma gratuita (con un valor total de 249,8 euros).

La HONOR MagicPad 4 es la segunda tablet con pantalla OLED que el fabricante chino lanza en España tras la MagicPad 2 de 2024, y en sus adentros corre el chip Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm para convertirse en una dupla espectacular.

Su pantalla OLED de 12,3 pulgadas con tasa de refresco de 165 Hz es uno de los elementos que más destacan, ya no solo por sus biseles bien delgados de 4 mm, sino porque su experiencia visual es majestuosa, cinematográfica podríamos decir perfectamente.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Resolución de 3000 x 1920 píxeles y un brillo máximo de HDR de 2.400 nits para una OLED que admite 1070 millones de colores y trae consigo certificaciones TÜV Rheinland por su bajo nivel de luz azul y rendimiento sin parpadeos.

Es de las tablets que más me ha sorprendido por la calidad de su panel con alta definición con una nitidez que en los primeros momentos al probarla simplemente te deja perplejo.

HONOR MagicPad 4

Si la pantalla nos gana completamente por el sentido de la visión, también lo hace por el del tacto gracias a su peso de 450 g, lo que la convierte en la tableta más ligera de su tamaño.

Aquí HONOR ha jugado con una "estructura en forma de media luna" y una fibra especial de grado aeroespacial que lleva la rigidez a un 30 % y reduce el peso en un 32 %.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Incorpora sonido espacial por IMAX Enhanced, que se traslada a una experiencia de audio simplemente brutal, y unas especificaciones de miedo, que se complementan con el teclado como accesorio al igual que el HONOR Pencil.

Lo que echamos en falta es que tuviera un pequeño trackpad en el teclado, pero aquí la propuesta de la marca china es que el usuario se maneje con la pantalla de gran tamaño para mover ventanas y más en la interfaz.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

La segunda idea es que se aproveche al máximo el tamaño del teclado para que encaje perfectamente con la tablet y el usuario se pueda adaptar fácilmente a él para una experiencia muy óptima.

El lápiz se acopla perfectamente en la parte superior de la tablet para que se vaya cargando inalámbricamente cuando no lo estamos usando.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Y es parte de la experiencia de la HONOR MagicPad 4, no solo como una tablet ideal para la experiencia de contenido multimedia, sino para la productividad.

De hecho, en sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Gen 5, que en las pruebas que he estado haciendo mueve de miedo cualquier elemento en la interfaz, pasa a la multitarea o consigue que el modo escritorio, cuando esté conectado el teclado, nos lleve a una experiencia más de un portátil.

12 GB de RAM suenan como una melodía muy especial en los tiempos que corren en la variante de 256 GB de almacenamiento que EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha tenido la oportunidad de probar.

En el gaming: rendimiento, batería y sonido

Para poner a prueba la propuesta gaming de la HONOR MagicPad 4, el juego elegido es League of Legends: Wild Rift, que debido a ser una experiencia multijugador online con partidas frenéticas repletas de hechizos, ataques y movimientos aquí y allá por el mapa, es perfecto para medir su rendimiento.

Estamos ante una tablet que cuenta con una batería de 10.100 mAh con carga HONOR SuperCharge de 66 W.

Al igual que en la eficiencia energética, que con una configuración gráfica por defecto, bajaba del 45 al 42 % de batería en 16 minutos en una primera partida.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Mientras que en las dos siguientes pasaba del 42 al 30 % en 59 minutos. A 60 FPS, y sin que notase sobrecalentamiento en dos partidas épicas que se decidieron en los últimos minutos.

De hecho, HONOR ha incluido el sistema de refrigeración ICE Cooling System que se compone de una arquitectura térmica 3D de 13 capas, con enorme superficie de disipación del calor.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

La prueba siguiente fue utilizar los 120 FPS de tasa de refresco y pasó del 19 al 13 % en 20 minutos.

Consume 13 % de batería jugando, por lo que pasa perfectamente de las 7 horas y 20 minutos con una carga completa y una carga de trabajo muy intensa, como lo es con el LoL para móviles.

Si sumamos el sonido ecualizado por IMAX Enhanced que se proyecta desde los ocho altavoces, que ya a un tercio suena lo suficientemente alto, nos deja la sensación de que es una tablet que en lo multimedia se maneja como pez en el agua.

La capa personalizada: a por Liquid Glass

Este año algunos fabricantes de móviles han movido ficha rápido para no dejar solo a Apple con su Liquid Glass, y HONOR no iba a ser menos.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Si la de Samsung, con One UI 8.5 probada en el Galaxy S26 Ultra, ya tiene esos acentos para una interfaz que toma un tono más cristalino, la marca china ni se esconde y lo lleva a la máxima expresión posible.

Las capturas que añadimos en el análisis son prueba de ello y cómo su interfaz se inspira totalmente en Liquid Glass de los iPhone 17.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Sobre todo cuando extendemos el panel de ajustes rápidos desde la parte lateral derecha y que deja desenfocado el fondo para que cada uno de los elementos de la interfaz tomen ese cariz cristalino que lo hace bastante especial.

Sucede también con otras partes de la interfaz para que HONOR haya aprovechado esta oportunidad para darle un lavado de cara a una experiencia visual que ya lo necesitaba desde hace un par de años, ya que las anteriores iteraciones no trajeron ningún cambio visible.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Que HONOR se inspire en Apple deja claro su falta de originalidad y creatividad para apostar por un lenguaje de diseño propio, aunque esta crítica se puede llevar a la mayor parte de fabricantes de móviles Android, salvo alguna excepción.

No han dejado que Apple, en un momento tan disruptivo por culpa de la IA generativa y en el que ha puesto toda la carne en el asador para hacer destacar al iPhone 17, se quede solo en esta carrera por la interfaz más bonita.

El modo PC de la MagicPad 4

La posibilidad de acoplar el teclado y el lápiz HONOR Pencil permite contar con una experiencia de ventanas y escritorio muy importante.

Barras de navegación e incluso sistema de gestión de archivos que podemos manejar con los atajos de teclado habituales en un PC con Windows.

Control + C para copiar, Alt + Tab para cambiar entre ventanas y otros gestos complejos de selección múltiple para exprimir al máximo la productividad con la nueva tablet de HONOR en España.

Esta experiencia se lleva de miedo con HONOR Connect para que funcione mismamente como una pantalla extendida para ordenadores Mac y la capacidad de conexión e intercambio de archivos con dispositivos como el iPhone, iPad y Mac.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Y moverse a través de las ventanas con la gran pantalla de esta tablet y su rendimiento excepcional, cubre todas las expectativas que pudiéramos tener, ya que HONOR también ha ido mejorando herramientas básicas para que nos olvidemos de descargar una para tomar notas, o una galería de imágenes.

Sus funciones IA

HONOR, siendo una de las marcas que llevaron funciones de IA a sus móviles antes que otras, equipa a la MagicPad 4 con una que toma su importancia al estar frente a un dispositivo con una vertiente de productividad muy importante, HONOR AI Memo.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Es un asistente inteligente que se encarga de la generación de actas de las reuniones e identifica a los participantes.

Aquí entra en juego otras funciones de IA como AI Meeting Agent, Smart Reminder, AI Summary, AI Voiceprint Noise Cancellation.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Todas ellas ya las conocemos de los anteriores dispositivos de HONOR y que añaden ese ápice de calidad a todo su conjunto.

Tampoco hay que olvidarse de que Gemini está incrustado en MagicOS 10 con las novedades que trae cada poco Google a su chatbot con IA generativa y en el que destaca su capacidad para hacer consultas al compartir pantalla o a través de la cámara de la tablet.

Lo que significa que estaremos a la última por todo lo que significa Gemini al igual que por esas funciones propias y por las que ha destacado HONOR en estos últimos dos años.

¿Me la compro?

En los días que he estado probando la nueva tablet de HONOR simplemente decir que su pantalla es una maravilla al igual que su rendimiento y el toque especial que añade su sonido gracias a IMAX Enhanced.

HONOR MagicPad 4 Manuel Ramírez

Cuenta con herramientas de IA propias para la productividad como sucede con Gemini incrustado en Android para estar al día de todo lo que supone un chatbot, hacer consultas sobre lo que se ve en pantalla, o si queremos usar la cámara para que Gemini nos conteste rápidamente.

Una experiencia cinematográfica que se complementa con su modo PC, que se eleva su valor si ya añadimos la compra del HONOR Pencil y el teclado.