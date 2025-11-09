Análisis del Huawei Pura 80 Ultra: un móvil que no necesita accesorios ni filigranas para tener un zoom de impresión

Hace unas semanas pudimos analizar uno de los últimos móviles de Huawei, el Huawei Pura 80 Pro, un terminal llamado a pelearse con los nuevos VIVO X300 Pro y OPPO Find X9 Pro.

Sin embargo, no era la propuesta más potente de la empresa. Ese cometido quedaba para el Huawei Pura 80 Ultra, que es el terminal que hemos estado probando durante la última semana.

Nos hemos querido centrar en el apartado fotográfico, ya que es el más especial del móvil, por mucho, sobre todo por su peculiar teleobjetivo.

Este es el único móvil del mercado, por el momento, que incluye un doble teleobjetivo con uno de ellos de casi 10 aumentos, en concreto 9,4x.

Esto lo coloca a la altura de los sistemas con teleobjetivo físico que han presentado VIVO y OPPO para sus modelos Pro y que cuestan unos 500 euros cada uno. Este Huawei Pura 80 Ultra se pone a la venta en España a 1.499 euros.

Diseño y rendimiento

Este es un móvil con un diseño muy particular que llama la atención. En parte, esto es así por su enorme módulo de cámara, que roba todo el protagonismo al resto del terminal.

No obstante, es demasiado grande y, al igual que nos pasaba en el VIVO X 300 Pro, es fácil darle con la yema del dedo índice cuando cogemos el terminal con una sola mano, lo que nos obligará a limpiarlo de vez en cuando si no queremos obtener fotografías borrosas.

También es bastante elevado el peso, más de 230 gramos, lo que lo coloca incluso por encima del iPhone 17 Pro Max, que ya es un terminal masivo.

Al menos la ergonomía está lograda y los cantos redondeados tanto de marco como las zonas curvas de la pantalla y la zona trasera ayudan a que no se clave en la mano.

Este móvil incluye dos altavoces para una experiencia sonora a la altura de lo esperado, así como la ranura para la doble SIM.

No tenemos posibilidad de ponerle una tarjeta de ampliación de memoria o conectarle un auricular por cable con un jack 3,5 mm. Tampoco tenemos infrarrojos.

Módulo de cámara del Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

El procesador que usa este móvil es el Kirin 9020, un chipset de alto rendimiento que carece de 5G. Además, viene con 512 GB de almacenamiento interno y 16 GB de memoria RAM.

La experiencia en el día a día es buena, pero es cierto que siendo un móvil de 1.500 euros, podemos exigirle mucho más. Con todo, si la potencia bruta o la conectividad 5G no es algo prioritario para nosotros, podemos hacer la vista gorda.

Pantalla bien, sensor de huellas mal

El panel de este móvil es el mismo, exactamente, que en el Huawei Pura 80 Ultra. Tiene 6,8 pulgadas con tecnología LTPO OLED y una resolución de 2.848 x 1.276 px, además de ser capaz de mostrar 1000 millones de colores.

La tasa de refresco es de 120 Hz y la frecuencia de muestreo táctil es de 1440 Hz. El brillo máximo pico llega a los 3000 nits, aunque hay ciertos reflejos cuando se usa en exteriores.

Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo que no nos ha gustado, igual que no nos gustó en su hermano pequeño, es el sensor de huellas que está en el lateral.

No sabemos por qué Huawei ha decidido usar este tipo de tecnología que en los plegables puede tener alguna excusa pero en terminales con formas convencionales, son un paso atrás.

Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es que el sensor funcione mal, al contrario, pero es verdad que es mucho más cómodo, poner el dedo en la parte frontal del terminal, en la pantalla, en vez de buscar al tacto, el botón de encendido con los falsos positivos que eso pueda acarrear.

EMUI y no HarmonyOS

Como os contamos en su momento, en Europa la empresa sigue apostando por EMUI y deja Harmony OS para China.

Interfaz del Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto hace que la experiencia de uso quede algo anticuada, con una estética que se sigue sintiendo antigua, sobre todo ahora que Xiaomi, OPPO, Realme o VIVO intentan imitar a Apple y a Liquid Glass.

No es que queramos que Huawei se sume a esa moda, al contrario, pero sí que necesitaría darle una vuelta a su software.

Por contra, no hemos tenido problemas a la hora de configurar Aurora Store y utilizar todas las apps que usamos en cualquier otro móvil. El problema con las apps de Google no es ya algo relevante salvo en casos muy puntuales con apps muy específicas.

La cámara más versátil

Es en este apartado donde Huawei ha puesto toda la carne en el asador. El sistema fotográfico del Pura 80 Ultra es más versátil y potente que en el resto de competidores.

Rango de zoom del Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto es así, especialmente, por su segundo teleobjetivo, de 9,4 aumentos y 12,5 Mpx de resolución.

Tener este sensor, que complementa a los gran angular de 50 Mpx, Teleobjetivo de 3,7 aumentos de 50 Mpx y ultra gran angular de 40 Mpx, cambia la experiencia.

Mientras analizábamos este móvil hemos tenido la oportunidad de probar los accesorios 10x de VIVO y OPPO, y este Huawei lo tiene incluido, lo que llama la atención.

La calidad de todas las cámaras es más que notable, con la única salvedad de que el saturado de las imágenes en modo automático es más alto de lo que nos gustaría.

Llama la atención que tras dejar de hacerlo Samsung y otras marcas Huawei ahora sea la que más peca de esto. Con todo, se puede modificar fácilmente y las imágenes que obtenemos son muy buenas.

El vídeo también es impresionante, sobre todo dada la variabilidad del rango focal, aunque la trepidación por la noche sigue haciendo que el VIVO X300 Pro sea la referencia en este campo.

Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

La cámara delantera, de 13 Mpx, hace muy buenos selfies, de día y de noche, pero en movimiento el vídeo es mejorable, por la falta de estabilización avanzada. Con todo, no es que sea una mala cámara.

¿Me lo compro?

Los móviles de gama alta, salvo excepciones, son compras de nicho. Huawei en España es, actualmente, una marca de nicho.

Huawei Pura 80 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto hace al Huawei Pura 80 Ultra un terminal pensado para un público muy concreto. Y para ese público es un buen móvil, sobre todo por su cámara.

Por ahora es el único Ultra del mercado, y eso le da una ventaja, que podría desaparecer si Xiaomi, OPPO, VIVO o alguna otra marca lanza sus Ultra en Europa. Sí, Samsung lo hará, pero sería extraño que pudiera rivalizar en cámara con este monstruo.