He probado el último reloj de Samsung: "El Galaxy Watch 8 apuesta claramente por mejorar la salud del usuario"

Junto con los nuevos plegables Samsung anunció en Nueva York los Galaxy Watch 8 y 8 Classic, dos relojes que se podrán comprar en España a partir del 25 de julio desde 379 euros.

La apuesta de la empresa ha sido algo continuista pero con novedades en la interfaz, mejoras en la autonomía y con un enfoque claro en la salud y el bienestar, para lo cual ha dotado a sus relojes de funciones avanzadas.

Pudimos hablar con Jongmin Choi, responsable de H/W R&D en salud en Samsung, sobre los nuevos sensores y algoritmos que usan estos relojes, y cómo ayudan a detectar patologías.

Precios y opciones

Los dos relojes se podrán comprar en España pero hay una diferencia fundamental, el tamaño de la corona. Nosotros hemos probado el Watch 8 de 40 mm, y se queda claramente pequeño para los que tienen cierta altura o los brazos gruesos.

De hecho, yo mido 1,86 m y no tengo las muñecas especialmente grandes, y aún así he tenido que usar el penúltimo agujero de la correa para ajustarlo.

Modelo Precio Precio oferta Galaxy Watch 8 BT 40 mm 379 € 359 € Galaxy Watch 8 BT 44 mm 409 € 389 € Galaxy Watch 8 Classic BT 4G 46 mm 529 € 509 €

Además, los precios no son especialmente bajos, aunque sí que están en consonancia con los que hemos visto en otras iteraciones e incluso en otras marcas.

También hay versiones con LTE que cuestan 50 euros más, aunque de forma promocional tienen el mismo precio, por lo que son más atractivas hasta que termine la oferta de lanzamiento.

Eso sí, tenemos que tener en cuenta que las funciones médicas de estos relojes están presentes en muy pocas alternativas.

Un diseño elegante pero...

El Samsung Galaxy Watch 8 estrena un diseño que llama la atención porque mantiene la pantalla circular pero luego incluye una suerte de marco más parecido a un cuadrado. Le da un toque diferente.

Botones físicos del reloj Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es realmente cómodo en la muñeca y el manejo es sencillo. Tiene una corona digital que puede hacer que moverse por la interfaz sea más rápido, pero si es algo que nos importa mejor optar por el Classic que tiene la corona rotatoria física.

En la parte trasera están los nuevos sensores de medición y en la derecha los dos botones de control, además de la pantalla táctil, claro.

Salud por encima de todo

Este reloj se ha diseñado para ser un asistente en nuestra muñeca, desde la implementación de Gemini al uso como manos libres para hablar o poder usar aplicaciones como WhatsApp. Pero el punto fuerte es la salud.

Al igual que la mayoría de móviles, este reloj es capaz de contabilizar las calorías, pasos, saturación de oxígeno en sangre o pulso cardíaco. Pero lo hace con gran precisión gracias a sus sensores.

Sensores del Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero donde de verdad despunta este móvil es en el nuevo seguimiento de sueño, algo en lo que Samsung ha investigado mucho. El reloj ahora es capaz de medir ciertos parámetros y detectar si hemos descansado bien.

Si no es así, tras unos días, nos empezará a sugerir una hora para irnos a dormir antes y poder levantarnos mejor. Esto hace que queramos llevarlo en la cama.

Midiendo la tensión arterial en el Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podemos usar funciones como el tensiómetro o los electrocardiogramas para obtener métricas médicas que nos ayuden a comprender mejor nuestra salud.

Incluso estrena una función para medir los antioxidantes poniendo el pulgar en el sensor trasero para que nos diga si hemos de cambiar nuestra alimentación, beber menos alcohol, etc.

Creando un escaneo de composición corporal en el Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay un nuevo entrenador personal que nos ayuda a aprender a correr y establecer metas personales, aunque esto está pensado para esas personas que quieren empezar a cambiar de hábitos, no a las que no corren o ya saben cómo hacerlo.

Gemini en móviles

Esta familia de móviles es la primera en usar Gemini. Podemos activar el asistente inteligente de Google dejando pulsado el botón de la parte superior derecha o bien con un comando de voz.

Gemini en el Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto último lo he desactivado porque al estar rodeado de altavoces inteligentes, la confusión era constante. Así que he restringido el uso al botón.

La velocidad de respuesta me la esperaba más lenta, y el uso ha sido satisfactorio para consultas rápidas. Además, permite controlar la domótica a través de Google Home, incluso aunque no tengamos la aplicación instalada, cosa que podemos hacer.

Usando Google Home en el Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Google suele priorizar los modelos de Samsung, por su larga colaboración, así que es lógico que este Watch 8 sea el primero en implementar Gemini. Esperemos que las posibilidades de uso de Gemini se sigan expandiendo y lleguen a más relojes con este sistema operativo.

Autonomía escasa

Uno de los problemas de estos relojes para muchos usuarios pasa por la autonomía. Los responsables de Samsung nos indicaban que para ellos era clave que tuvieran, al menos 24 horas, pero que una vez eso se cumplía se centraban en mejorar funciones.

Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso es lo que han hecho en este caso, con una batería que dura algo más de 24 horas. En nuestro uso, ha sido de unas 28 ó 30 horas, con un uso muy normal con notificaciones, alguna búsqueda con Gemini y poco más.

El problema es que tenemos que acordarnos de ponerlo a cargar durante el día en algún momento, y la carga no es especialmente rápida, a no ser que usemos un cargador de pared normal, no un puerto de un ordenador o similar.

Samsung debería apostar por ofrecer autonomías mayores, como hacen TicWatch o OnePlus, pero parece que eso no es algo que esté en los planes de la compañía por ahora.

¿Me lo compro?

Este reloj es una gran opción si buscamos un dispositivo con WearOS que, además, sea capaz de monitorizar nuestra salud al máximo sin tener que comprar equipamiento médico.

Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía está limitada, como en muchos otros modelos, pero es el precio a pagar por tener una suite de funciones de salud tan potente en un reloj de tamaño muy compacto.

El precio es el esperado, y puede que baje un poco en los próximos meses, pero no es algo que vaya a echar para atrás a muchos compradores.