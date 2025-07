Probamos los nuevos Samsung Galaxy Z Flip 7 y Flip 7 FE, los plegables compactos llamados a ser un éxito de masas

Hace unos días tuvo lugar en China una presentación de Xiaomi en la que se anunció un nuevo móvil, el Xiaomi MIX Flip 2. Este plegable es uno de los rivales directos de los modelos de Samsung en China, aunque por ahora no en España.

Pese a que ese modelo aún no llega a nuestro país, sí que lo hacen las nuevas propuestas de la compañía surcoreana, que por primera vez ha lanzado un producto plegable de precio ajustado junto con el Galaxy Z Fold 7 y los Galaxy Watch 8.

Junto al Samsung Galaxy Z Flip 7 la empresa ha presentado el Samsung Galaxy Z Flip FE, un modelo con buenas prestaciones pero que apuesta por el coste para intentar llegar a un mayor público.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Hemos podido pasar unas horas con ambos modelos en Nueva York, justo antes del evento de presentación que ha tenido lugar en esa misma ciudad.

El Galaxy Z Flip es una evolución bastante acertada del modelo del año pasado, que ya analizamos tras su presentación en Seúl.

Una de las cosas que más llama la atención es que la pantalla exterior es mucho más grande, llegando a las 4,1 pulgadas y ocupando todo el frontal.

Esta era una de las críticas que se le hacían, sobre todo porque marcas como Xiaomi y Motorola ya habían lanzado modelos con una pantalla externa de similar tamaño.

Además, es notorio cómo los marcos de pantalla exterior son de sólo 1,25 mm. Este panel tiene una tasa de refresco de 120 Hz y cuenta con un brillo pico máximo de 2.600 nits.

La pantalla interior, de 6,9 pulgadas, usa un panel AMOLED 2X Display, y es algo más ancha que en modelos anteriores.

Samsung Galaxy Z Flip Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre Nueva York (EEUU)

Samsung ha querido potenciar la resistencia de este modelo, disminuyendo a la vez su grosor. Esto lo ha logrado haciendo que la resistencia al agua esté dentro de los elementos internos, haciendo el móvil más fino.

La batería alcanza los 4.300 mAh, y el procesador Exynos 2500, de 3 nm, debería ayudar a mejorar la autonomía, aunque no es algo que hayamos podido comprobar en las pocas horas que hemos estado con ellos.

Este chipset está diseñado para exprimir las funciones de inteligencia artificial y soporta DeX, siendo la primera vez que se puede usar esta función de Samsung en un plegable de esta familia.

Una de las novedades es que se puede usar Gemini con la pantalla exterior, con el móvil cerrado y hay mejoras en las funciones de IA de One UI 8, que es la versión con la que llegan estos móviles, sobre Android 16.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (izq) y Galaxy Z Flip 7 (der) Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre Nueva York (EEUU)

Las opciones Now Bar y Now Brief tienen más funciones, integrando apps de Samsung, Google y otras empresas, y la personalización se ve potenciada con IA.

El sistema de cámaras es el mismo que el de su antecesor, con una cámara principal de 50 Mpx y un gran angular de 12 Mpx. La cámara selfie es de 10 Mpx y en todas se aplica un nuevo sistema de procesamiento.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Pero la propuesta más interesante, en lo que a mercadotecnia se refiere, es el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, una versión más económica del plegable de Samsung.

Lo más curioso es que, si bien el nombre invita a pensar que es una versión del Flip 7, las prestaciones y la estética nos recuerdan más al Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (izq) y Galaxy Z Flip 7 (der) Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre Nueva York (EEUU)

Es como si Samsung quisiera aprovechar el modelo del año pasado para poder ofrecer un plegable más económico a sus potenciales usuarios, algo que hay marcas que ya están haciendo, como Motorola.

Este modelo FE incluye un mejor procesado de imágenes y parte de los 128 GB. Cuenta con un procesador Exynos 2400.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (izq) y Galaxy Z Flip 7 (der) Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre Nueva York (EEUU)

La batería es la misma que en el Flip 6, y mantiene la carga inalámbrica, al igual que su hermano mayor. Puede parecer una obviedad, pero hay modelos mucho más caros que no tienen.

Los precios de los Galaxy Z Flip 7 y Flip 7 FE se han hecho públicos, confirmando que pueden ser modelos muy interesantes para muchos usuarios, pero también una subida de precio respecto a la pasada generación.

Como parte de una oferta de lanzamiento, los consumidores pueden conseguir un gran ahorro si optan por las versiones con más almacenamiento.