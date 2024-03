He probado el nuevo componente de Samsung para tu PC: así disparará el rendimiento sin complicarte

Si estamos pensando en comprar un ordenador nuevo, podemos caer en la trampa de comprar un procesador potente, o las últimas tarjetas gráficas si queremos disfrutar de los últimos juegos, y olvidarnos del resto de los componentes como el almacenamiento. El nuevo Samsung 990 EVO, que se puede encontrar a partir de los 100 euros, pretende ponérnoslo muy fácil.

Todo el mundo sabe que hay dos elementos, la CPU y la GPU, que definen la potencia de un ordenador, ¿verdad? Si pensamos de esa manera, podemos cometer el error de no prestar atención al resto de los componentes, y crear un ‘cuello de botella’ que tire todo nuestro dinero por la borda.

El almacenamiento puede ser uno de esos ‘cuellos de botella’, especialmente hoy en día y el tamaño de archivos de vídeo en alta definición y juegos que ya ocupan más de 100 GB sin muchas dificultades. Si notamos problemas de carga, o que los juegos tardan mucho en cargar, la culpa puede estar en el SSD que hemos escogido. Y sí, ya deberíamos estar usando un SSD para el almacenamiento principal, sin excusas.

El SSD híbrido

La nueva alternativa de Samsung para el sector del almacenamiento puede solucionar ese problema, y lo más interesante, es que lo consigue sin importar el ordenador que tengamos, o que estemos montando.

Eso es porque el Samsung 990 EVO es un ‘SSD híbrido’, que es compatible tanto con el estándar PCIe Gen 4 como con el más nuevo, el Gen 5; de hecho, es el primer modelo Gen 5 de la compañía, pero a diferencia de otras marcas, no ha apuntado hacia lo más alto. Eso es porque PCIe Gen 5 es una tecnología aún algo nueva, que no se ha expandido por todo el sector; de hecho, la mayoría de las nuevas placas base que se venden en España aún son compatibles sólo con PCIe Gen 4.

SSD Samsung 990 EVO Adrián Raya El Androide Libre

Esto puede provocar algo de confusión entre los usuarios, que pueden optar por comprar un SSD muy rápido que no pueden aprovechar en su equipo. Aquí es donde entra la tecnología ‘híbrida’ de Samsung: en otras palabras, este SSD 100% funcionará en tu ordenador, sin importar si tienes una placa base compatible con Gen 5 o con Gen 4. Esto elimina una preocupación, aunque lo hace sacrificando algo de rendimiento con el estándar más reciente.

Y es que Samsung ha optado por usar sólo dos carriles cuando el 990 EVO se conecta a una placa base compatible con Gen 5, frente a los cuatro carriles usados en Gen 4; esto se traduce en un rendimiento muy parecido en ambos modos. De hecho, sobre el papel, el ancho de banda de Gen 5 x2 y Gen 4 x4 es exactamente el mismo, por lo que da igual lo que usemos.

Buen rendimiento, con un pero

Pero entonces ¿por qué usar Gen 5, si no vamos a aprovechar la mayor velocidad? Porque esa no es la única ventaja del nuevo estándar. Para empezar, Samsung presume de un consumo energético un 70% inferior con un rendimiento un 43% superior respecto a su predecesor cuando se usa en una placa base compatible con Gen 5; y eso se traducirá en menores temperaturas y un sistema más estable y duradero.

Sin embargo, esto significa que este SSD no es especialmente rápido, al menos no para los usuarios más exigentes, sin importar el tipo de placa base que tengamos. Además, este modelo no cuenta con DRAM integrada, como tienen algunos modelos de gama alta; en vez de eso, Samsung ha optado por la tecnología Host Memory Buffer (HMB), que enlaza directamente con la memoria RAM de nuestro procesador. Aunque Samsung afirme que esto permite obtener un rendimiento mejorado, en la práctica no es una gran diferencia.

Rendimiento del Samsung 990 EVO El Androide Libre

Eso no significa que el Samsung 990 EVO sea lento, ni muchísimo menos. El fabricante promete velocidades de lectura secuencial de hasta 5.000 MB/s y de escritura secuencial de hasta 4.200 MB/s. En mis pruebas, no he tenido muchos problemas en acercarme o incluso superar por poco esas cifras, en la versión de 1 TB que he podido usar. No son datos que vayan a sorprender a cualquiera que ya haya usado un SSD Gen 4 x4, pero que suponen un salto para los que no lo hayan hecho aún.

El uso real confirmó estas sensaciones, y el 990 EVO se comportó muy bien en todo tipo de tareas. Ya sea traspasando archivos grandes, donde obtuvo velocidades de transferencia de 3 GB/s (con otro SSD), o cargando videojuegos modernos en apenas unos segundos, la experiencia es justo la que podríamos esperar de un SSD moderno de alta velocidad.

Ahora bien, no es el rendimiento espectacular, y por el precio, realmente no deberíamos esperarlo. Además, las temperaturas durante las pruebas más duras se encontraron alrededor de los 50 grados sin importar la carga de trabajo, aunque esto último dependerá en buena medida del flujo de aire de tu torre, y de si tu placa base cuenta con algún método de disipación integrado.

Un SSD con lo mínimo, pero capaz

Y es que el Samsung 990 EVO no cuenta con ningún disipador integrado, como hemos visto en otros modelos de SSD Gen 5; eso es una pista de que las temperaturas que alcanza no son lo suficientemente altas como para afectar al rendimiento, aunque será bueno asegurarse de que está bien refrigerado.

Es evidente que este modelo de SSD ha sido diseñado con los costes en mente, porque en la caja no se incluye absolutamente nada aparte de la unidad en sí, aparte del papeleo obligatorio de la garantía. Sin embargo, la instalación es sencilla (siempre y cuando tu placa base traiga el tornillo necesario para asegurarlo, porque no viene incluido), igual que cualquier otro SSD.

Este SSD tiene un tamaño estándar para una conexión M.2 de ordenador de torre, por lo que no puede usarse en un ordenador portátil, por ejemplo; aunque viendo la posición de los componentes y todo el espacio que sobra, no me extrañaría que Samsung lanzase una versión más pequeña en el futuro.

Samsung Magician es la utilidad de disco para los SSD de la marca El Androide Libre

También se está perdiendo la costumbre de incluir ‘software’ en los discos y SSDs, aunque en el caso de Samsung podemos descargar la utilidad Magician Software de manera totalmente gratuita. Es un programa que escaneará la información de nuestras unidades de disco, indicando el estado de salud; también nos permite realizar diagnósticos y cambiar la configuración, incluyendo un “modo de máximo rendimiento” que desactiva algunas funciones de ahorro de energía para que la unidad siempre esté disponible.

¿Me lo compro?

El Samsung 990 EVO es un buen SSD, recomendable para instalar en cualquier tipo de ordenador, ya sea uno gaming o uno para el trabajo. De hecho, diría que su gran punto fuerte es su polivalencia, ya que da la talla en todo tipo de tareas y equipos. Las mejoras de eficiencia son evidentes y muy de agradecer hoy en día.

A quienes no recomendaría este componente es a usuarios entusiastas que quieran aprovechar el máximo rendimiento de su nueva placa base Gen 5; aunque técnicamente este SSD es compatible, realmente no aprovechará todos los carriles disponibles y su rendimiento no se aleja del de un SSD puntero de la pasada generación.

Irónicamente, la principal alternativa a este 990 EVO viene de manos de la propia Samsung, con el 990 Pro que se puede conseguir con un precio muy similar y ofrece un rendimiento algo superior y se puede conseguir con un disipador integrado; si bien es compatible sólo con Gen 4, por lo que no es tan eficiente. Pero gracias a esta competencia interna, el 990 EVO ya se puede encontrar con precios muy atractivos, y hemos llegado a verlo por debajo de los 100 euros en algunas tiendas; en ese caso, es difícil no recomendarlo si buscamos un SSD competente.