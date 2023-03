A partir de ahora, los nuevos portátiles tienen que vencer a este: probamos el Acer Swift 5

¿Qué es lo que buscas en un ordenador portátil? ¿Potencia? ¿Versatilidad? ¿Una buena experiencia? Hasta no hace mucho, la mayoría de las marcas no podía cumplir con todas esas exigencias a la vez, así que había que elegir qué era lo más importante para nosotros.

[He probado un portátil con partes recicladas y creo que puede ser el futuro de la electrónica]

Eso ya no basta. El mercado se ha vuelto enormemente competitivo, especialmente después de el subidón en ventas provocado por la pandemia haya terminado de manera estrepitosa, con una gran caída que ha afectado a todo el sector. Los fabricantes ya no pueden lanzar cualquier cosa y esperar que se venda, como antes, y eso repercutirá en el diseño y el rendimiento de los portátiles.

El nuevo estándar

El Acer Swift 5 que fue lanzado a finales del año pasado es un buen ejemplo de cómo el mercado está cambiando, y de cómo los fabricantes no tendrán más remedio que dar el máximo si quieren seguir siendo competentes.

Este es el mejor portátil de Acer que he probado hasta ahora pero, siendo sincero, eso no significa mucho. Aunque esta marca ha tenido sus momentos brillantes, tradicionalmente se ha centrado más en ofrecer portátiles más baratos que la competencia y que simplemente cumplen. El Swift 5 es un nuevo comienzo, y ya podemos decir que Acer se puede comparar con las mejores alternativas del mercado.

A partir de ahora, si un nuevo portátil no es capaz al menos de igualar a este Swift 5, lo tendrá muy difícil para llamar la atención en un mercado tan a la baja como este; y preveo que muchos lanzamientos previstos para este 2023 tienen eso en cuenta.

Un diseño excepcional

Pongamos como primer ejemplo el diseño. Lejos quedaron los tiempos de portátiles grises y de plástico. Este Swift 5 ha sido fabricado en un chasis de aluminio mecanizado por CNC porque esa es la única manera en la que podría haber alcanzado este nivel de calidad con un peso tan reducido de 1,2 kg.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

En la mano, esto se nota y mucho. El tacto es digno de un dispositivo premium gracias a la cubierta anodizada, que hace que sea fácil de coger con una mano y no nos de esa sensación barata del plástico. Los bordes son el toque de gracia, con ese efecto dorado tan llamativo gracias a un segundo proceso de anodizado.

Seré completamente sincero: no me gusta el dorado en los dispositivos electrónicos, me parece hortera; el mejor elogio que se me ocurre es que, pese a eso, me ha gustado mucho el toque que le ha dado Acer. Tal vez porque, más que oro falso, parece de color cobre y eso encaja perfectamente con el gris verdoso del resto del dispositivo.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

El único detalle del diseño que no me termina de convencer son las bisagras, no sólo por su aspecto sino por su función; no es posible abrir este portátil con sólo una mano, algo decepcionante cuando estamos liados con otras cosas (como el móvil) y sólo queremos escribir rápidamente una cosa. Al menos, cuando el portátil está abierto la parte que une las bisagras sirve para levantar el chasis y dejar una generosa zona abierta para refrigeración.

Cuando está abierto, el Swift 5 es tan bonito como cuando está cerrado. Ese dorado cobrizo vuelve a aparecer como pequeños toques en el trackpad y en las teclas, además de en los logotipos. Aunque como suele ser habitual en los Acer, lo primero que haría sería quitar esas horribles pegatinas que hacen flaco favor al diseño.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

Al menos, donde Acer sí ha aprendido es en el teclado, que ofrece una sensación táctil muy superior respecto a pasadas generaciones. No se acerca a mis teclados favoritos para portátiles (Asus sigue teniendo los mejores para mi gusto), pero se acerca mucho y es un gran salto respecto a teclados de sensaciones “gomosas”.

Bonito pero muy funcional

Lo mejor del diseño del Swift 5 es que no ha sacrificado la funcionalidad en absoluto para conseguir este aspecto tan moderno y atractivo. De nada nos sirve un portátil agradable a la vista si no lo es durante el uso.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

Por ejemplo, y volviendo a los bordes, tengo que dar las gracias a Acer por no dejarse llevar por la moda del USB-C. Demasiados de sus competidores han decidido que ya no hace falta dar soporte a ningún dispositivo que no use la nueva conexión, pero no Acer. Junto con los dos USB-C, aquí encontramos varios puertos que nos pueden salvar en muchas situaciones, como dos USB-A, una salida de vídeo HDMI 2.1, un jack de audio y un puerto de seguridad Kensington. Ah, y los USB-C son Thunderbolt 4, con todas las posibilidades que ello conlleva. Este portátil también está a la última en conexiones inalámbricas, al ser compatible con Wi-Fi 6E.

Un detalle genial es que aquí no encontrarás un puerto para el cargador, ya que este portátil se carga por USB-C con el cargador de 65 W incluido; de hecho, se puede cargar con el mismo cargador de tu móvil, por lo que no necesitas llevar otro peso muerto más en la mochila.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

Otra parte del diseño que prioriza la funcionalidad es la refrigeración. Acer ha implementado lo que llama “TwinAir”, que, afirma, es capaz de mejorar el rendimiento térmico en un 65,8%. En mis pruebas, el portátil se mantuvo a temperaturas aceptables y no me molestó mucho al tocar el teclado como puede ocurrir a veces en otros portátiles.

Claro, que sería injusto darle todo el mérito a Acer; Intel también tiene buena parte de culpa. El Swift 5 está basado en la 12ª generación de procesadores Intel Core, y la unidad probada tenía un i7, aunque también está disponible con un i5. Este es un sistema potente, que no debería darte ningún problema para ejecutar cualquier tipo de programa, incluso si eres profesional.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

En el resto del hardware hay pocas pegas. Mención especial merece la pantalla, que aunque no es de tecnología OLED (Acer anunció hace poco que las iba a adoptar en su gama de portátiles), es lo siguiente mejor. Ofrece una calidad de imagen excelente y la relación de aspecto 16:10 es ideal para trabajar con documentos.

Lo puedes encontrar muy barato

A partir de ahora, todos los portátiles nuevos de 14 pulgadas deberían compararse con el Acer Swift 5 si tienen alguna esperanza de convencernos. No es perfecto ni mucho menos, pero sí que pone el nuevo listón que toda la industria debería aspirar a superar.

Acer Swift 5 Adrián Raya El Androide Libre

Me ha gustado mucho ver un producto semejante de manos de Acer. Hay margen de mejora, sí, y la propia compañía parece apuntar a ello con el anuncio de que montará pantallas OLED en futuros modelos, pero ese no es el único punto mejorable. En particular, me preocupa que Acer siga ofreciendo portátiles con 8 GB de RAM en el 2023, aunque eso suponga que el precio de entrada sea muy bajo; buscando un poco, he encontrado este portátil por sólo 699 euros en Amazon.

Te puede interesar

Google ordena a los empleados que metan su IA tipo ChatGPT en todas partes

ChatGPT impulsa al buscador Bing de Microsoft como nunca: 100 millones de usuarios activos

ChatGPT en WhatsApp: cómo hablar con la inteligencia artificial sin salir de la app

5 trucos para exprimir al máximo Chat GPT y su inteligencia artificial

Sigue los temas que te interesan