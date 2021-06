Wiko Power U30, análisis: una batería que dura hasta cuatro días

En el mes de abril la marca francesa Wiko presentó sus nuevos modelos de móviles Android con gran autonomía, los Wiko Power U. Semanas más tarde los ha puesto a la venta en España, y nosotros hemos estado una semana usando el Wiko Power U30.

Las pruebas que hacemos a los móviles suelen ser del al menos una semana, aunque para concoer cómo se comporta la bateria suele bastar con menos tiempo ya que los terminales modernos han de ser cargados cada día.

En este caso la semana se nos ha quedado justa ya que en este tiempo sólo hemos cargado el Wiko Power U30 dos veces. Literalmente.

Análisis en vídeo del Wiko Power U30 Alvarez del Vayo

Características WIKO Power U30

Cuerpo Dimensiones: 173,8 x 78,6 x 9,45 mm Peso: 214 gramos.

Pantalla Tipo: IPS. Tamaño: 6.82 pulgadas V-Shape Resolución: HD+ 720 x 1640 270ppi

Características principales Procesador: Octa-Core Mediatek G35 2.3GHz . Sistema operativo: Android 11.

Memoria ROM: 64 GB RAM: 4 GB MicroSD: Sí (hasta 256 GB)

Cámaras Traseras: Triple: 13 Mpx+2Mpx+QVGA Delantera: 8 Mpx

Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz 4G LTE. Bluetooth 4.2 GPS | AGPS | GLONASS | Beidou | Galileo USB tipo C Audiojack de 3,5mm

Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, de luz y brújula

Batería 6.000 mAh



Un móvil muy particular

Wiko Power U30 Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es este un terminal que se pueda comparar con el resto de modelos de manera sencilla, por dos motivos.

Por un lado, es un terminal que tiene un precio algo alto para las prestaciones que frece. Wiko pide 179 euros por la única variante del Power U30 que tiene a la venta, con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Por poco más vemos modelos más potentes.

Interfaz del Wiko Power U30 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, la batería de este móvil es una de las mayores de la industria, y la autonomía lograda es posiblemente la mayor del mercado.

Es por eso por lo que queremos hacer un breve repaso por lo que ofrece el Wiko Power U30 como móvil normal, y luego centrarnos en el apartado estrella.

Un móvil de entrada con suficiente memoria y gran pantalla

Wiko Power U30 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En Wiko diseñan muchos móviles a lo largo del año, pero los Power U se centran en la autonomía.

Así, el resto de características quedan en un segundo plano. Pese a eso, han elegido una pantalla de gran diagonal, con 6.8 pulgadas, y una memoria RAM e interna adecuadas.

Esto permite que los que buscan una pantalla de gran tamaño no se sientan decepcionados, así como los que no quieren quedarse sin memoria a la primera de cambio. En este sentido, el Power U30 cumple. La pantalla no es una maravilla, pero se ve bien incluso con luz, lo que nos permite usarlo sin problemas.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

¿Nos hubiera gustado un brillo mínimo más bajo? Totalmente, pero no es algo que suele molestar mucho al usuario medio.

No obstante, no todo es positivo. El procesador elegido es algo justo y al realizar taras exigentes se queja. He llegado a jugar a Honkai Impact Third, pero la tasa de cuadros por segundo, la velocidad, la fluidez, no eran todo lo buenas que hubiera querido.

Al abrir apps también se nota cierto retraso, así como al moverse entre aplicaciones. Me ha recordado al Xiaomi Mi A1.

Botones del Wiko Power U30 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, al integrar Android 11 en versión casi pura podemos decir que tenemos un sistema ligero, aunque haya alguna aplicación de Wiko que sobra, así como otras preinstaladas. Podemos quitarlas, no obstante, sin mucho problema.

El sistema de cámaras también es básico. Hay tres traseras, pero solo una es útil ya que los sensores de 2 Mpx o menos, como siempre decimos, sobran.

En general es un móvil que debería ser de entrada, con un precio de unos 130 euros, más o menos. Pero claro, hay una prestación que sobresale.

Una batería casi nuclear

Cargador Wiko Power U30 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía de los móviles es algo clave para muchos usuarios. Para todos en realidad. Incluso los que trabajamos en casa valoramos tener un móvil con buena batería cuando salimos de viaje, echamos el día fuera en un fin de semana, etc. Es ahí donde de verdad brilla el Wiko Power U30.

Batería en el Wiko Power U30

La batería de este terminal es de 6000 mAh, la misma que tienen los móviles gaming de ASUS, los ROG Phone. Sin embargo, al contrario que esos, el gasto del sistema es muy inferior, lo que multiplica las horas alejados del cargador.

Como veis en las capturas de pantalla, el Wiko Power U30 nos permite estar varios días sin usar el cargador de 18W incluido. El fabricante habla de cuatro días reales de autonomía y nuestras pruebas lo certifican.

En una ocasión hemos estado más de tres dias sin cargar el móvil, con más de 9 horas de pantalla en las que hemos jugado, usado el GPS, hecho fotos, etc.

Si el uso es menos intensivo hemos llegado a superar esos cuatro días. Por ejemplo, en la segunda prueba de carga he jugado menos y hecho menos fotos, aunque he navegado más por Wifi y hecho más llamadas.

Pese a que el Wiko Power U30 no es un móvil que destaque en potencia o diseño, desde luego que es un dispositivo a considerar si vamos a estar mucho tiempo sin cargar el móvil.

Es el típico smartphone que te puedes llevar un fin de semana y olvidarte de cargarlo hasta que vuelvas a casa 72 horas después. Hagas lo que hagas.

Comprar Wiko Power U20 en Amazon.