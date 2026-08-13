Así es el Pixel Tag, el nuevo rival de Google para los AirTag de Apple al que llega a imitar incluso en el precio

Los rumores sobre que Google iba a presentar su primer localizador Bluetooth propio, el Pixel Tag, han resultado ser ciertos. El dispositivo está pensado para engancharse a llaves, carteras o maletas y así evitar que se pierdan de vista.

No es el primer accesorio de este tipo que llega al mercado, ya que marcas como Apple o Samsung cuentan con productos similares desde hace tiempo. La diferencia principal es que Google se apoya en la red Find Hub, que conecta a más de mil millones de dispositivos Android repartidos por todo el mundo.

El Pixel Tag combina materiales resistentes, una batería que promete durar un año entero y varias funciones orientadas a proteger la privacidad de quien lo usa. También incluye avisos para quienes puedan estar cerca de un tag ajeno sin saberlo.

La carcasa del Pixel Tag está fabricada en acero inoxidable, un material elegido para resistir golpes, flexiones y grietas. A esto se suma la certificación IP67, que protege el dispositivo frente al agua y al polvo.

Esta resistencia resultará útil para quienes llevan las llaves sueltas junto a monedas u otros objetos en el bolsillo. Aun así, Google matiza que la protección IP67 no es permanente, ya que se va reduciendo con el desgaste y no cubre golpes o caídas repetidas.

El accesorio mide 2,8 centímetros de ancho por 4,6 de alto y apenas 11,3 gramos con la pila incluida. Su construcción es además completamente libre de plástico en el embalaje, un detalle que Google destaca como parte de su compromiso ambiental.

El Pixel Tag incorpora un pequeño altavoz que permite hacerlo sonar cuando no se recuerda dónde ha quedado. La función también sirve al revés, ya que un botón en el propio tag permite hacer sonar el teléfono si es este el que se ha extraviado.

Pixel Tag Google El Androide Libre

En cuanto a la autonomía, Google promete hasta un año de uso con una sola pila de botón CR2032, que el usuario puede sustituir sin herramientas. Ese cálculo se basa en un uso medio diario que combina sonidos y localización de precisión, por lo que un uso más intensivo podría acortar la cifra.

La configuración inicial es sencilla, ya que basta con tirar de la lengüeta de la pila y acercar el tag a un móvil Android compatible mediante Fast Pair. Desde ahí se puede asignar un nombre y una categoría al objeto, o compartirlo con hasta diez personas distintas a través de la app Find Hub.

El corazón del sistema es la red Find Hub, la misma infraestructura que Google emplea para localizar otros dispositivos Android. Desde la aplicación se puede ver la posición del objeto en un mapa y, si está cerca, hacerlo sonar mediante Bluetooth.

El tag también puede localizarse desde un Pixel Watch o pedir ayuda a Gemini a través de los Pixel Buds para hacerlo sonar sin sacar el móvil del bolsillo. Cuando el Bluetooth no es suficiente, entra en juego la localización de precisión gracias a la tecnología Ultra Wideband combinada con Bluetooth Channel Sounding.

Red Find Hub Google El Androide Libre

Esta combinación permite que el teléfono muestre indicaciones de distancia y dirección para encontrar el tag incluso escondido entre cojines o ropa. Eso sí, esta función solo está disponible en móviles Android compatibles con Ultra Wideband, así que no todos los usuarios podrán aprovecharla.

Si el objeto está fuera de alcance, el Pixel Tag recurre a la red colaborativa de más de mil millones de dispositivos Android para intentar localizarlo. Google asegura que toda la información de ubicación compartida por esta red viaja cifrada de extremo a extremo.

Uno de los grandes debates alrededor de estos localizadores es su posible uso para seguir a otra persona sin su consentimiento. Google ha incorporado un sistema que avisa automáticamente si detecta que un tag desconocido está viajando junto al usuario, e indica cómo localizarlo y desactivarlo.

El Pixel Tag también cuenta con alertas para evitar olvidos, conocidas como Left Behind alerts, que avisan cuando el usuario se aleja de un objeto etiquetado. Google advierte, no obstante, que la rapidez y fiabilidad de estos avisos dependen de la conectividad y de la configuración de cada dispositivo.

Pixel Tag Google El Androide Libre

Pixel Tag llegará a Estados Unidos el 11 de noviembre de 2026 a través de la Google Store. El precio será de 29 dólares por unidad, o de 99 dólares por un pack de cuatro tags, una opción que sale alrededor de un 15% más barata que comprarlos por separado.

Por ahora no se conoce el precio en euros ni una fecha concreta de llegada a España o al resto de Europa. Habrá que esperar a que Google ofrezca más detalles sobre su desembarco fuera de territorio estadounidense.

En cuanto a los requisitos técnicos, el Pixel Tag necesita un móvil Android con versión 9 o superior y Bluetooth 6.0 en adelante. Se trata de exigencias bastante accesibles, ya que Android 9 se lanzó en 2018 y son muchos los teléfonos que cumplen con esas condiciones.