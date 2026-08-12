Samsung lo ha logrado: obtiene el permiso de Estados Unidos para que sus auriculares funcionen como audífonos

Samsung ha anunciado que su función Hearing Aid para los Galaxy Buds ha recibido la autorización de la FDA, la agencia que regula los medicamentos y productos sanitarios en Estados Unidos. Con este permiso, los auriculares compatibles pueden funcionar como un audífono de venta libre, sin necesidad de acudir antes a una consulta médica.

La firma sostiene que este paso acerca la atención auditiva a personas que hasta ahora la veían fuera de su alcance.

La función está destinada a adultos mayores de 18 años con una pérdida auditiva percibida como leve o moderada. Samsung señala que este tipo de dificultad suele notarse, por ejemplo, al intentar seguir una conversación en un entorno ruidoso.

Antes de activar el audífono, el usuario puede completar un test auditivo integrado en el propio dispositivo. Esta prueba está registrada como software de uso médico y ofrece resultados con una precisión similar a la de una evaluación realizada por un especialista.

El test analiza cada oído por separado mediante audiometría de tonos puros y genera un audiograma personalizado en apenas 5 minutos. A partir de ahí, clasifica el resultado como audición normal o como uno de los cuatro grados de pérdida: leve, moderada, severa o profunda.

Con esos datos, Hearing Aid amplifica de forma selectiva los sonidos que a cada persona le cuesta percibir. Voces lejanas, susurros cercanos y frecuencias agudas se ajustan según el perfil auditivo detectado en la prueba previa.

El sistema incorpora además funciones habituales en audífonos de gama alta, como la eliminación de ruido y el enfoque direccional del sonido. Estas herramientas ayudan a concentrar la voz de la persona que tenemos delante y a atenuar el ruido de fondo.

Interfaz de la nueva función de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro Samsung El Androide Libre

Para calibrar el resultado, Samsung recurre a NAL-NL2, una fórmula clínica reconocida a nivel internacional para ajustar audífonos con receta. Esta metodología, según la empresa, permite ofrecer un ajuste fino y coherente con el perfil de cada usuario.

Los datos relacionados con la audición, incluidos los niveles de exposición al ruido y los resultados del test, quedan disponibles en la aplicación Samsung Health. De este modo, la marca integra esta información dentro de una visión más amplia del bienestar general del usuario.

Hon Pak, responsable del área de salud digital de la división de movilidad de Samsung, subrayó que la audición influye de forma directa en cómo las personas se comunican y se relacionan con su entorno. Según explicó, integrar el test y el audífono directamente en los Galaxy Buds facilita el acceso a un cuidado que antes exigía más pasos.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 1.500 millones de personas conviven hoy con algún grado de pérdida auditiva en el mundo. La misma organización prevé que esa cifra pueda llegar a 2.500 millones en el año 2050.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pese a esas cifras, buena parte de quienes podrían beneficiarse de un audífono no llega a utilizarlo. Samsung atribuye esta brecha al precio elevado de los equipos tradicionales, al estigma social asociado y a las dificultades para acceder a atención especializada.

La compañía lleva años trabajando en este terreno: ya en 2020 incorporó una función de amplificación sonora personal en los Galaxy Buds+. Esa herramienta recibió validación clínica en 2021 como apoyo eficaz para la comunicación diaria de personas con pérdida auditiva.

Las funciones de test y audífono llegarán a los modelos Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds4 Pro. Su disponibilidad está prevista para el cuarto trimestre de 2026 en Estados Unidos y en otros mercados aprobados.