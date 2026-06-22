Si practicas HYROX el dispositivo perfecto para tus entrenamientos es la nueva Amazfit Helio Strap Pro

España se sitúa como uno de los países con mayor crecimiento en la práctica de disciplinas híbridas de alta intensidad. Este fenómeno deportivo demanda herramientas de medición cada vez más exactas y adaptadas a las condiciones de fatiga extrema.

La marca tecnológica Amazfit ha presentado oficialmente su nuevo dispositivo denominado Helio Strap Pro, la sucesora de su primera banda sin pantalla. Este lanzamiento se produjo en el marco del Campeonato Mundial de HYROX celebrado recientemente en Estocolmo. SU precio es de 199,99 dólares.

El propósito principal de este sistema multisensor es ofrecer un registro profundo del rendimiento físico integral. Los relojes convencionales aportan datos de las pulsaciones pero no logran evaluar la técnica corporal.

La nueva propuesta evita las pantallas para concentrarse plenamente en la captura limpia de datos métricos. El conjunto incluye un emisor para el brazo y un soporte específico para la cintura.

El módulo del brazo se ubica en la zona superior buscando una proximidad óptima con el corazón. Esta posición reduce notablemente las distorsiones que genera el movimiento de la muñeca en ejercicios de fuerza.

El sensor de cintura se encarga de analizar permanentemente la estabilidad del centro de gravedad. Su función es registrar cómo cambia la posición del tronco conforme avanza el cansancio acumulado.

La combinación de ambos dispositivos permite procesar de manera simultánea el esfuerzo cardiovascular y la mecánica. La información resultante ayuda a los deportistas a entender la pérdida de eficiencia en plena sesión.

Amazfit Helio Strap Pro El Androide Libre

El software de la compañía integra estas lecturas para reflejar fielmente el desgaste de la estructura muscular. El sistema analiza de manera particular los ocho movimientos fundamentales que componen las pruebas HYROX.

Los atletas pueden evaluar su rendimiento en actividades como el remo o los lanzamientos de balón. También se monitoriza de forma específica el transporte de pesas y las zancadas con sacos.

La conectividad del sistema abierto facilita la sincronización con múltiples plataformas mediante tecnología Bluetooth inalámbrica. Los datos guardados pueden compartirse con relojes de la misma firma o ciclocomputadores externos.

La aplicación nativa recopila estos parámetros sanitarios sin imponer el pago de ninguna cuota mensual. Los usuarios disponen de un ecosistema integral que unifica el entrenamiento diario y el descanso.

Amazfit Helio Strap Pro El Androide Libre

La autonomía destaca especialmente al ofrecer periodos muy prolongados de funcionamiento continuado con una carga. El sensor del brazo alcanza los 11 días de uso continuo bajo perfiles estándar.

El dispositivo diseñado para la cintura eleva esta duración hasta un máximo de 40 jornadas completas. Esta capacidad energética asegura un seguimiento constante sin cortes incómodos durante los ciclos semanales.

El diseño exterior emplea polímeros reforzados con fibra para garantizar la máxima resistencia a impactos. La estructura posee una certificación que permite sumergir el equipo hasta cinco atmósferas de presión.

La monitorización continua abarca también constantes vitales críticas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El descanso nocturno se evalúa para calcular el nivel real de recuperación muscular diaria.