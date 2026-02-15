La nueva cámara de Xiaomi tiene 4G gratis, cuesta poco y estamos contando los días para poder comprarla en España

Las cámaras de vigilancia en España están viviendo un boom por muchos motivos, mayormente relacionados con la seguridad y con la conveniencia de tener nuestra vivienda controlada.

Para ello se contratan sistemas a empresas especializadas o se compran alarmas conectadas a nuestra red WiFi para tener control desde el móvil independientemente de dónde estemos.

Pero hay casos en los que queremos vigilar una vivienda en la que no hay conexión Wifi, porque sea una segunda residencia o por otro motivo.

Para esos casos se suele recurrir a cámaras de seguridad con conexión 4G, y la última propuesta de Xiaomi es una de las mejores que hemos visto.

Se trata de la Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G Dual Camera Edition, una cámara que acaba de salir a la luz en China y que esperemos que llegue a España.

4G gratuito

El dispositivo en cuestión destaca por una característica técnica que lo diferencia de la inmensa mayoría de sus competidores.

En lugar de depender de un router cercano o de cables Ethernet, esta cámara funciona mediante conectividad 4G LTE.

Pero lo verdaderamente llamativo de esta propuesta no es solo que use redes móviles, sino la gestión de los datos.

Normalmente, una cámara 4G requeriría contratar una tarjeta SIM adicional con su correspondiente cuota mensual, pero el fabricante asiático ha integrado un sistema de SIM duales que incluye un plan de datos gratuito específicamente dedicado a la transmisión de vídeo y alertas.

App móvil y conexión 4G El Androide Libre

Esto ha sido posible gracias al acuerdo de Xiaomi con dos de las mayores operadoras chinas. Se trata de un plan de datos ilimitado siempre que se use la app Mi Home.

Esta decisión elimina una de las barreras económicas más importantes de la vigilancia remota. El usuario puede colocar el dispositivo en un garaje, un jardín alejado o una casa rural sin preocuparse por la factura de teléfono o por si la señal del Wi-Fi llega hasta ese punto.

La cámara se gestiona directamente desde la aplicación de la marca, permitiendo ver en tiempo real lo que ocurre gracias a su capacidad de transmisión fluida a través de la red móvil.

A nivel de imagen, el dispositivo no escatima en calidad. Ofrece una resolución 3K gracias a su sensor de 5 Mpx, lo que permite identificar rostros o matrículas con mayor claridad, un factor crucial en caso de intrusión.De hecho, cuenta con dos cámaras para una mejor recepción.

Funciones de la cámara El Androide Libre

Además, cuenta con sistemas de visión nocturna y detección de movimiento potenciada por algoritmos de inteligencia artificial, capaces de distinguir entre personas, animales y otros objetos para evitar falsas alarmas. Tiene resistencia al agua IP66.

Un precio rompedor

El precio es otro de los puntos fuertes de este lanzamiento. El producto ha debutado en China a través de una campaña de financiación colectiva con un coste de 379 yuanes, lo que al cambio actual supone aproximadamente 45 euros.

Funciones de la cámara El Androide Libre

Aunque es seguro que el precio puede aumentar si el dispositivo llega al mercado internacional, sigue situándose muy por debajo de otras opciones profesionales que requieren suscripciones o instalaciones complejas.

Por el momento, la marca no ha confirmado la fecha exacta de su llegada a Europa, pero dada la demanda de este tipo de soluciones, es probable que termine aterrizando en nuestro mercado.