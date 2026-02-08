El cargador inalámbrico más barato de España está en Lidl a menos de 2,5 euros
Tener un cargador inalámbrico nunca había sido tan barato. El modelo básico de Lidl cuesta menos de la mitad que normalmente.
En España la mayoría de móviles que se venden son de gama media, con un precio que ronda entre los 300 y 500 euros.
Esto implica que no muchos modelos incluyen carga inalámbrica pero lo curioso es que los terminales de precio premium también están aumentando en cuota de mercado.
Y esos móviles, como los Galaxy S, los iPhone y similares, suelen incluir esta función que es aún bastante desconocida.
Mediante este sistema es posible cargar un móvil sin tener que conectarle un cable. Y cada vez se ve en más sitios, desde restaurantes de comida rápida a coches.
Pero el mayor uso se le da en las viviendas y en las oficinas, porque es donde estamos haciendo cosas sin coger el móvil y podemos cargarlo sin tener que ir a por un cable.
Hace un tiempo el precio de estos cargadores era elevado, pero ya no. Un buen ejemplo es el cargador Qi redondo que comercializa Lidl bajo su marca Tronic por sólo 2,49 euros, al tener una rebaja del 68%.
Su fabricación en materiales plásticos de alta calidad se complementa con una terminación en silicona en la parte superior, cuya función es puramente práctica: evitar que el teléfono se desplace debido a vibraciones o inclinaciones leves.
Con un diámetro de apenas diez centímetros, se adapta perfectamente a mesitas de noche, escritorios o incluso consolas de entrada, ofreciendo un punto de carga que no obliga a dejar cables sueltos.
El dispositivo ofrece una potencia de salida de hasta 10 W, lo que garantiza una carga eficiente para la gran mayoría de teléfonos actuales compatibles con el estándar Qi.
El proceso es tan simple como depositar el terminal sobre la base; de manera inmediata, el sistema de inducción reconoce el dispositivo y comienza la transferencia de energía.
Incorpora un indicador luminosos tipo LED que notifica de forma sutil pero clara si la conexión es correcta o si existe algún tipo de anomalía, como la detección de objetos extraños metálicos que pudieran interferir con el campo magnético.
En cuanto a su conectividad, el cargador utiliza una entrada USB C. Se incluye el cable en la caja de venta, pero no el adaptador de pared.