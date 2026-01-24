Aprovecha este chollazo de Xiaomi: uno de sus mejores relojes con WearOS tiene el precio histórico más bajo

Xiaomi quiere hacerse un hueco entre los dos contendientes más importantes de relojes inteligentes, Apple y Huawei. De hecho, está en ello, y con ofertas como la que hoy tiene en España, es cuestión de tiempo que llegue al número uno.

Hasta hace poco el precio de los relojes con WearOS era el principal escollo a la hora de elegir uno si se comparaba con otro tipo de relojes.

Pero eso ya no es así, al menos en algunos modelos que tiene en oferta, como el Xiaomi Watch 2.

Este reloj se puso a la venta en su lanzamiento en 199,99 euros pero ahora está casi a mitad de precio, a 104 euros en Amazon.

Esto lo posiciona no sólo como un buen reloj en relación calidad-precio, sino como el reloj más barato de una gran marca con sistema operativo WearOS y lo que eso implica.

Uno de los motivos para elegir este reloj es su procesador, el Snapdragon® W5+ Gen 1, uno de los mejores para este tipo de dispositivos.

Pero, por supuesto, lo mejor de Wear OS es la integración perfecta con el ecosistema de Google, al poder usar aplicaciones como Google Maps, Google Wallet e incluso la IA.

Es decir, podremos pagar con nuestra tarjeta bancaria, usar el transporte público en las ciudades que lo tengan habilitado, como Madrid, y mucho más.

Gemini también llegará a este tipo de dispositivos, con lo que eso supone en términos de conveniencia y eficacia. Eso sí, la actualización es escalonada, y no hay aún fecha para ello.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía no es mala, pero no es donde más destaca este reloj. Hay opciones, como las de OPPO o OnePlus, mucho mejores, pero es cierto que los precios se disparan.

Este reloj incluye GNSS de doble banda (L1+L5), compatible con los cinco sistemas de satélites más importantes, y más de 160 modos deportivos.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas tiene una resolución de 466 x 466 píxeles. Y la resistencia al agua es de hasta 5 ATM.

Como es normal en este tipo de relojes, el Xiaomi Watch 2 permite realizar y recibir llamadas a través de Bluetooth. Y, si lo usamos con un móvil de la misma marca, también, controlar la cámara del smartphone de forma remota.

Eso sí, la oferta sólo aplica al modelo blanco, ya que el negro cuesta algo más de 135 euros en la misma tienda.