El nuevo reloj inteligente de Amazfit promete 25 días de autonomía, mapas y podcasts sin conexión y mucho más

Una de las pocas marcas de tecnología capaces de plantarle cara a marcas como Xiaomi, Huawei, Samsung o Apple en el sector de los smartwatches en España es Amazfit.

La firma china ha logrado crear un catálogo de relojes que compiten muy bien con los mejores del mercado, dejando claro el público al que se enfocan.

El nuevo Amazfit Active Max está diseñado para los que quieren pasar de una actividad deportiva ocasional a un compromiso serio con su salud física. Llega al mercado español el 30 de diciembre de 2025 a un precio de 169,90 euros.

El Amazfit Active Max permite el seguimiento detallado de más de 160 deportes y actividades diferentes, desde una carrera HYROX a sesiones de gimnasio enfocadas en la fuerza o simplemente mantener un estilo de vida activo durante los fines de semana.

La integración de la inteligencia artificial a través de planes de entrenamiento personalizados permite que cada persona, independientemente de su nivel inicial, reciba una guía adaptada a sus capacidades y objetivos específicos.

Amazfit Active Max El Androide Libre

Entre las características más destacadas de este nuevo modelo se encuentran su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con un brillo espectacular de hasta 3000 nits, sensores avanzados para el monitoreo de la frecuencia cardíaca, variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) y el indicador BioCharge o una memoria de 4 GB.

Pero lo más espectacular es su batería, que permite usar el reloj durante 25 días sin cargador.

La tecnología aplicada a la salud es uno de los pilares del Active Max. El dispositivo no solo mide lo que ocurre durante el esfuerzo, sino que pone un énfasis especial en la recuperación.

A través de la aplicación Zepp, los usuarios pueden visualizar la carga de entrenamiento acumulada y recibir consejos sobre cuándo es el momento óptimo para volver a entrenar o cuándo es preferible descansar.

El análisis de la calidad del sueño y el seguimiento de la fatiga del sistema nervioso son fundamentales para evitar lesiones y asegurar un progreso constante y saludable a largo plazo.

Para los entusiastas de las actividades al aire libre, el Amazfit Active Max ofrece funciones de navegación de nivel profesional.

Es capaz de almacenar mapas sin conexión, incluyendo mapas topográficos y de estaciones de esquí, lo que permite explorar rutas de senderismo o pistas de nieve con total seguridad.

Además, su compatibilidad con el ecosistema global de fitness es total, permitiendo sincronizar automáticamente los datos con plataformas populares como Strava, Adidas Running y Google Fit.

El dispositivo también destaca en su faceta inteligente y de conectividad. Gracias a su micrófono y altavoz integrados, permite gestionar llamadas y, en un futuro cercano, el acceso a millones de podcasts mediante una actualización de software.

Su capacidad para realizar pagos y la integración con otros accesorios de la marca, como el Helio Ring, lo convierten en el centro de control de un ecosistema de bienestar completo.

Por supuesto, incluye NFC para pagos móviles y, además, permite responder a mensajes con el software de Amazfit, no siendo necesario coger el móvil.