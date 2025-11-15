Estos cables quieren ser tu "último cable": soportan carga de hasta 240 W y prometen que los usarás durante toda la vida

Los fabricantes cada vez incluyen menos accesorios en las cajas de sus smartphones, desde hace años la mayoría ya no ponen un cargador.

Por suerte, sigue incluyendo un cable gracias al cual poder cargar el dispositivo. Este suele ser el más recomendable de usar, aunque es cierto que en la mayoría de los casos, con uno solo no basta.

Al fin y al cabo, el cable del móvil se puede usar en muchos lugares, como el hogar, la oficina o incluso de viaje con una powerbank, y tener que estar usando el mismo y moviéndolo de un lado para otro no es precisamente lo más cómodo.

Por ello, siempre es recomendable hacerse con algunos cables adicionales con los que se pueda cargar el dispositivo a la máxima velocidad posible. De esta forma no se tendrá que usar siempre el mismo.

Existe una gran variedad de tipos de cables, y modelos en el mercado tan interesantes como este cable modular in Charge Life que se vende en Kickstarter. Su precio, eso sí, es de 109 euros,

Se trata de un dispositivo que está diseñado utilizando materiales flexibles que aseguran que el dispositivo no se enredará. Su diseño también está pensado para resistir miles de dobleces a lo largo de su vida útil.

Cuenta con una velocidad de carga máxima de 240 W, por lo que soporta una potencia de sobra para ser compatible con cualquier protocolo de carga rápida que haya en Android.

Además, ofrece una velocidad de transferencia de datos que puede llegar como máximo a los 480 Mbps, por lo que también es ideal para la transferencia de datos, no solo para la carga.

Una de sus grandes ventajas es que se trata de un cable modular, el cual se va a poder adaptar a las necesidades de cada usuario en este sentido.

Al fin y al cabo muchas personas utilizan aún cables con salidas USB tipo A y USB Tipo C, mientras que otras personas apuestan por cables que tengan dos salidas Tipo C.

Por ello, su kit incluye hasta 5 cables distintos, entre los que se incluyen cables cortos de 30 y 15 cm, un cable de 1,2 m, otro cable con dos salidas de 1,5 m, un cable largo enrollado de 1,8 m y un cable extra largo de 2,4 m.