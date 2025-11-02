Xiaomi vende en España un palo selfie perfecto para usar en exteriores de forma prácticamente profesional

En España, un país donde la creación de contenido digital y la presencia en redes sociales definen la comunicación de los más jóvenes, ciertos accesorios para smartphones se han vuelto indispensables.

Xiaomi, consciente de esta tendencia, ha puesto a la venta en nuestro mercado español su Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod 62", un dispositivo híbrido que redefine el concepto de "palo selfie".

Aporta una altura impresionante, una gran estabilidad de nivel de suelo y, lo más sorprendente, un control de zoom remoto. No es especialmente barato, eso sí, ya que cuesta 34,99 euros.

Lo primero que llama la atención de este producto es su nombre, al tener la palabra "Floor" (de suelo)en el mismo, algo que se justifica por incluir una barra extensible ultralarga de 157 cm.

Esta no es la típica vara corta para selfies, es una columna telescópica de 10 secciones, fabricada en aleación de aluminio anodizado, que permite capturas que van mucho más allá del alcance del brazo.

Funciones del accesorio de Xiaomi El Androide Libre

Facilita tomas panorámicas, ángulos de grabación a la altura de los ojos o planos generales sin necesidad de que el fotógrafo haga contorsiones.

Además, este accesorio incluye un trípode robusto con patas largas y ensanchadas, creando un chasis amplio con un radio de 22,3 cm.

Xiaomi ha sido meticulosa en el diseño, incorporando barras de refuerzo de aleación de zinc y almohadillas de silicona antideslizantes en la base.

Esta estructura triangular asegura que el smartphone permanezca estable, minimizando vibraciones incluso en su máxima extensión.

Trípode de Xiaomi El Androide Libre

Y la portabilidad no es un problema gracias a su diseño plegable que permite que el trípode se extienda con un solo toque en la base, facilitando su transporte y despliegue rápido.

Integra un mando a distancia inalámbrico Bluetooth. Este pequeño control permite activar la cámara rápidamente con un doble clic, cambiar instantáneamente entre el modo de foto y el de vídeo, e incluso alternar entre la cámara frontal y la trasera con una sola pulsación.

Sin embargo, la característica estrella que le da nombre es el zoom remoto. El control ofrece un zoom de alta precisión de 0,1x, permitiendo al creador de contenido ajustar el encuadre perfectamente a distancia.

Esta es una funcionalidad raramente vista en este segmento de accesorios, que abre nuevas posibilidades creativas para vlogs o fotos de grupo.

Detalles del trípode El Androide Libre

Eso sí, estas nuevas características, especialmente el control de zoom y el cambio entre cámaras, está optimizada y garantizada exclusivamente para smartphones Xiaomi o Redmi que operen bajo el nuevo sistema Xiaomi HyperOS.

Si bien la función de disparador funciona en otros dispositivos Android o iOS, las funciones avanzadas del control total quedan reservadas, por ahora, al ecosistema de la marca.