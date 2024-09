Adiós a quedarse sin batería: este cargador rápido para el coche está rebajado en Decathlon a menos de 7 euros

Aunque los smartphones cada vez tengan una mejor batería, es cierto que hay situaciones en las que estos pueden descargarse de una forma muy rápida. En España esto suele pasar en aquellos momentos en los que se utiliza el dispositivo como si fuera un GPS o como un centro multimedia para reproducir música o la radio.

Al fin y al cabo, cuando el dispositivo se utiliza en el coche, está empleando un nivel de brillo alto y está calculando constantemente la posición respecto a la ruta, por lo que es normal que sufra en estas situaciones. Por suerte, es posible cargar el dispositivo gracias a los enchufes con los que cuenta el propio vehículo.

Este cargador para el coche con carga rápida de 30 W es una de las mejores opciones que se puede comprar, y está disponible en Decathlon por un precio extremadamente barato, de tan solo 6,95 euros. Desde luego, lo coloca como una opción extremadamente recomendable, puesto que siempre es mejor llevar este accesorio y no necesitarlo que no llevarlo justo cuando hace falta.

Cargador para el coche

Dentro de la amplia serie de accesorios que se puede comprar para el móvil, un cargador para el coche puede ser de los más útiles. Al fin y al cabo hay ocasiones en las que aunque estemos dentro del vehículo, el móvil o cualquier otro aparato puede estar quedándose sin batería, y este cargador permite utilizar la del coche para cargarlos. Su precio es de únicamente 6,95 euros en Decathlon, y está rebajado respecto a su precio oficial de 24,95 euros.

En este caso, se trata de un modelo de lo más interesante. Cuenta con un único puerto USB Tipo C al que se deberá conectar un cable que tenga USB Tipo C en ambos lados. Aunque solo se acaba de cargar un dispositivo a la vez, cuenta con la ventaja de que se trata de carga rápida de 30 W, por lo que tendrá una buena velocidad de carga en dispositivos que sean compatibles.

Cargador coche Muvit muvit El Androide Libre

En lo que a diseño se refiere, tiene una forma bastante compacta, por lo que será fácil de guardar cuando no se use y también de transportar a otros lugares. Solo está disponible en esta versión de color negro, y cuenta con un LED de color azul, te indicará si se está llevando a cabo la carga o no. Está fabricado por muvit, y cuenta con protección de circuitos y contra el sobrecalentamiento para evitar que se estropee.