El genial invento que convierte cualquier móvil en un preciso alcoholímetro

Salir de casa sin las llaves o la cartera era algo extremadamente raro hace unos años. Significaba no poder entrar en casa o no poder pagar en una tienda o local. Actualmente es mucho más común hacer todo eso con el móvil, desde entrar en casa o en el garaje a pagar en cualquier establecimiento, sobre todo en España donde el pago digital está muy extendido.

No obstante, aún hay muchos dispositivos que no se han visto sustituidos por ls teléfonos, aunque sí integrados en ellos mediante accesorios. Desde microscopios a un dispositivo capaz de medir la glucosa. Uno de ellos es el alcoholímetro, un aparato capaz de detectar la cantidad de alcohol en sangre para saber si es buena idea conducir o no.

En España, como en muchos otros países, es ilegal conducir si la tasa de alcohol en sangre supera ciertas cifras. Lo ideal es no coger jamás el coche si se ha bebido lo más mínimo, pero aún así hay muchas personas que quieren saber si están o no en condiciones de coger el coche.

Un alcoholímetro en el móvil

Esto es precisamente lo que permite BACtrack, un accesorio que se vincula al móvil para calcular la tasa de alcohol en sangre y realizar una predicción de cuándo se podrá estar listo para volver a conducir. Se vincula al teléfono mediante bluetooth, por lo que no hay que usar ningún tipo de cables.



La aplicación de la empresa es capaz de sincronizar el uso del alcoholímetro y mostrar en pantalla los resultados de la medición que ha hecho. Además, es capaz de estimar, en función de los parámetros que le hayamos dado, en qué momento la tasa de alcohol será lo suficientemente baja como para poder coger el coche o la moto.

Alcoholímetro para el móvil

La aplicación se integra directamente con la app de Uber, para que se pueda llamar directamente a un coche para que nos recoja en caso de haber dado positivo en la medición. Dicha medición es extremadamente precisa, siendo similar a las que se realizan con los dispositivos que hay en hospitales o los que lleva la policía en sus patrullas.

Este modelo no tiene pantalla externa, como sí lo tienen otros modelos de la empresa que no usan el móvil. Tiene un año de garantía y se puede comprar en Amazon por unos 100 dólares. La batería se recarga mediante un puerto micro-USB, por lo que no es necesario comprar pilas.