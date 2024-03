El Catastro ya tiene aplicación oficial: así puedes consultar cuánto vale un inmueble y recibir avisos en el móvil

Las Administraciones Públicas en España cada vez ofrecen más facilidades para que los ciudadanos puedan consultar su información o hacer algunos trámites utilizando el móvil. Apps como Carpeta Ciudadana o Tarjeta Sanitaria permiten sacarle gran partido a sus respectivas sedes electrónicas, y el Catastro también ha lanzado su propia aplicación.

El Catastro es el registro público que contiene la descripción de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Además, la inscripción de estos es obligatoria —y gratuita—, por lo que, si se posee alguna propiedad, con esta app se podrá acceder a toda su información e incluso consultar su precio público de referencia, que se va actualizando cada año.

Ya se está disponible para descargarla de Google Play de manera totalmente gratuita, y se accede empleando los diferentes métodos de autentificación que están disponibles para acceder a la sede en Internet. Estos son el certificado digital, la cl@ve PIN o clave PIN permanente. También es posible hacerlo con una referencia catastral. Muchas de sus funciones pueden sustituir una consulta en la web o una llamada, por lo que promete ser de gran ayuda.

Toda la información disponible

Esta aplicación ha sido creada pensando en ofrecer un acceso fácil para los ciudadanos a todos sus datos. Justo después de autentificarse, en la pantalla principal aparecerán los inmuebles de los que se es titular. En caso de que no se posea ninguno, simplemente no aparecerá nada. En caso de que sí, también se podrá acceder a bastantes aspectos de cada uno de los inmuebles, empezando por su localización.

De la misma manera, es posible acceder a la información catastral y a los documentos de consulta descriptiva y gráfica de cada uno. Estos son oficiales, y están disponibles también en la sede electrónica del Catastro. Para facilitar el uso de la app, es posible asignar un alias a cada propiedad —que solo verá el usuario— para distinguirlas mejor. Este no será público, sino que sustituye a nivel personal la referencia catastral de cada inmueble, que es lo que aparecer en cada ficha de la pantalla principal.

Aplicación Catastro El Androide Libre

Una opción de lo más interesante es que es posible iniciar el catastro cartográfico, ubicando en el mapa la propiedad, así como todos sus límites. De hecho, incluso se pueden obtener indicaciones para ayudar a llegar al usuario en caso de que no sepa hacerlo. En caso de que se quiera solicitar una modificación de dicha información, el trámite es el mismo que siempre, por lo que habrá que abandonar la app para presentar documentación.

Si se trata de una propiedad con límites poco claros, dentro de su ficha será posible guardar anotaciones y fotografías que ayuden a localizar la parcela en el territorio. Después, se generará un informe en formato PDF y será posible descargarlo y guardarlo en el móvil para tenerlo a mano en caso de que sea necesario. También se pueden trazar sus límites a mano alzada. Todo esto es para uso personal, por lo que no tendrá efectos en los registros.

Útil a efecto de notificaciones

Una de las grandes ventajas de la aplicación es que permite al usuario recibir los avisos que se produzcan sobre cualquiera de las propiedades que le aparezcan. Estos se pueden silenciar desde la página de perfil, pero lo mejor es dejarlas activadas para estar al tanto de cualquier acontecimiento que se produzca y poder consultarlo cuando se tenga tiempo.

Cada vez que haya un procedimiento catastral que afecte a un inmueble en propiedad, se recibirá un aviso en el que se muestra cuál es su objeto. En este se indicará si es necesario aportar algún tipo de documentación o formular alguna alegación, en caso de que se trate de un expediente. Si se ha solicitado alguna ayuda de Política Agrícola Común, aparecerá el estado de la solicitud.

Valor catastral en la app El Androide Libre

Es importante tener en cuenta que estos avisos no cuentan a efectos de notificación en términos jurídicos. No se considera notificación electrónica, ya que estas deberán consultarse a través de la sede electrónica y, cuando se abran desde ahí, sí que se considerará cualquier información como notificada. Es decir, hasta que no se abra una notificación desde la sede electrónica, el tiempo para contestar, alegar o tomar cualquier acción no empezará a contar.

Otra de sus opciones también puede ser de gran interés para mucha gente, puesto que permite ver los precios de la tierra. Con esto, la app mostrará en el mapa los módulos del valor medio del terreno en euros por hectárea. Estos precios están determinados por la Dirección General del Catastro, y se definen en el Informe Anual del Mercado Inmobiliario Rústico. Para ello se tienen en cuenta algunos factores como su ubicación y circunstancias urbanísticas. Se trata de un valor de referencia, por lo que es descriptivo. En definitiva, si se poseen bienes inmuebles, es un gran añadido que, si bien no sustituye a la sede electrónica, puede servir para obtener información.